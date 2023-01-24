عرض مقتنيات حفل زواج الملك فاروق في متحف بالإسكندرية.. مرصعة بالذهب والماس

في بادرة جديدة من متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية لتشجيع المواطنين على زيارة المتحف والتعرف أكثر عن قيمة تلك المجوهرات، فقد تقرر عرض مقتنيات حفل زواج الملك فاروق والملكة فريدة وهي المقتنيات المرصعة بالذهب والماس.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل مقتنيات حفل زواج الملك فاروق والملكة فريدة المعروضة بمتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، بحسبما أعلنته علا سامي، أمينة أثرية ومسؤول بقسم التسويق بمتحف المجوهرات الملكية، في بيان، من أجل تشجيع المواطنين على زيارة المتحف العريق بالإسكندرية.

أبرز مقتنيات حفل زفاف فاروق وفريدة.. أسماؤهما محفورة

برزت أولى المقتنيات المتواجدة في متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، عبر وجود طقم شاي من الذهب الخالص محفور عليه الحرفان الأولان من اسمهما (ف.ف) يعلوهما التاج الملكي صناعة صانع المجوهرات الكبير أحمد بك نجيب مقدم من أمراء وبشوات مصر ومحفور عليه أسماؤهما.

علبة ملبس مطلية من الذهب

كما تواجدت علبة من العقيق ومرصعة بالماس تحمل صورة الملكة فريدة ويعلوها التاج الملكي، بالإضافة إلى علبة ملبس وحلويات قدمت في الزفاف صناعة Keller من الفضة ومطلية بالذهب عليها نقش حرفي.

«ف ف» أي «فاروق وفريدة» ويعلوها التاج الملكي ومكتوب بداخلها تاريخ الزفاف وقصر القبة.