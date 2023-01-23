ضابطة من قطاع التدريب بالداخلية: الوزارة تهتم بتنمية مهارات الشرطة النسائية

قالت الرائد هند محمد علام، من قطاع التدريب بوزارة الداخلية وإحدى المكرمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، إن التكريم لها اليوم شرف كبير، «تكريمي من الرئيس عبدالفتاح السيسي حاجة عظيمة جدا، وأنا واحدة من ضمن مجموعة عمل كبيرة جدا تمثل وزارة الداخلية من عنصر نسائي، الضابطات والأفراد على مستوى عالي جدا من التدريب، وفخر لينا كلنا كشرطة نسائية يكون لينا دور في الوزارة ودور في المجتمع، ونصل للتكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وأضافت، خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة المصرية الـ71، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أن دور الضابطات بقطاع التدريب هو صقل مهارات الضابطة من كل النواحي التدريبية ورفع اللياقة البدنية ورفع مستواها بكل ما يخص التدريب، لمواكبة تطورات العصر والجرائم والتعامل مع العنصر النسائي، وأصبح لدينا ضابطات بكل مكان بالوزارة بالأقسام والأحوال المدنية والحماية المجتمعية وأكاديمية الشرطة، وأي مكان خدمي، ولذلك يجب أن يكون العنصر النسائي مدربا جيدا، والوزارة تهتم بالجانب التدريبي لهن.

وشرحت أن يوم عيد الشرطة هو عيد للشعب، ويوم 25 يناير يوم تكاتف الشرطة والشعب والانتصار على العدوان: «الشعب إحنا منهم وهما منا وإحنا عايشين لحماية الشعب وربنا يقدرنا ودايما نخدم الوطن».