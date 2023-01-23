ابنة صلاح ذو الفقار: والدي انتقل من كلية الشرطة للإسماعيلية ليشارك في المقاومة

قالت الدكتورة منى ذو الفقار، ابنة الفنان وضابط الشرطة الراحل صلاح ذو الفقار، والتي تتسلم تكريم والدها اليوم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها سعيدة للغاية بتكريم الرئيس لاسم والدها وأبطال الشرطة، فالبطولات التي يقوم بها ضباط الشرطة بطولات مهمة وكبيرة، لافتةً إلى أن والدها تطوع قبل معركة الإسماعيلية ونقل نفسه من كلية الشرطة إلى الإسماعيلية ليشارك في المقاومة وشارك بمعركة الإسماعلية وكان من أبطالها.

وأضافت، خلال حديثها للتلفزيون المصري قبيل انطلاق احتفالية عيد الشرطة، أنّها لا تعرف الكثير عن التفاصيل التي حدثت ولكن اهتمام وزارة الداخلية بتوثيق البطولات وتكريم الأبطال الراحلين والموجودين فهو أمر جيد للغاية، مشددة على أن وزارة الداخلية تقوم بخدمة المواطنين على أكمل وجه وتيسر على المواطنين، بجانب تضحية رجال الشرطة كل يوم خلال مقاومتهم للإرهاب والدفاع عن الوطن والمواطنين.