أمين عام «القومي لأسر الشهداء» يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى «25 يناير»

بعث اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ12 لثورة 25 يناير.

وأعرب أمين عام المجلس في برقيته لرئيس الجمهورية، عن أصدق التهاني بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على مصرنا الغالية وأن تستكمل مسيرة التنمية والبناء في ربوع الوطن لتوفير حياة كريمة للمصريين تحت القيادة الحكيمة للرئيس.

وفي ذات السياق، وجّه أمين عام المجلس، التهنئة لأسر الشهداء والمصابين بهذه المناسبة.

كما بعث اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، برقية تهنئة للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الذكرى الـ71 لعيد الشرطة المصرية .

وأعرب أمين عام المجلس في برقيته، عن خالص تهنئته للوزير وأعضاء هيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الشرطة، التي أظهرت بسالة وشجاعة رجال الشرطة في مواجهة الاحتلال خلال معركة الإسماعيلية، لتصبح هذه الذكرى عيدا نحتفل به ويُخلد فيه البطولات.