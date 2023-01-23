وزير الإنتاج الحربي يوجّه بتعظيم دور المرأة العاملة في وحدات الوزارة

أصدر المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، تعليماته لرؤساء المصانع والشركات والوحدات التابعة للوزارة بالاهتمام وتعظيم دور المرأة العاملة.

مصنع 10 الحربي يجتمع بالعاملات

وفي هذا الصدد، عقد المهندس محمود أنور فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة أبي قير للصناعات الهندسية «مصنع 10 الحربي»، إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، والتي تقع بمنطقة أبي قير بمحافظة الإسكندرية، اجتماعًا مع عدد من العاملات بالشركة من مختلف القطاعات وتحت شعار «من أجل هي».

توجيهات وزير الإنتاج الحربي

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة أبي قير للصناعات الهندسية، أنّ الاجتماع يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالاهتمام وتعظيم الدور المهم للمرأة العاملة والحرص الدائم على تشجيعها من ناحية، ومن ناحية أخرى الثناء على دورهن في تقديم جيل يرتقي ببلده ويدفعه للأمام.

وخلال الاجتماع، كرّم رئيس مجلس إدارة الشركة، مسؤولة المرأة وممثلة وحدة تكافؤ الفرص السابقة في الشركة، كما تناول «فوزي»، خلال الاجتماع، المشكلات التي تواجه السيدات خلال العمل، موجّهًا بسرعه العمل على حلها وفقا للقواعد واللوائح المنظمة للعمل مع متابعة تذليل المصاعب التي تواجههن وحل المشكلات على وجه السرعة.