«الإنتاج الحربي» و«مصر الخير» يدربان شباب قرى «حياة كريمة» في قنا

بدأ قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، تنفيذ برنامج تدريب تحويلي لمجموعة من شباب قري مركز فرشوط بقنا، في الفترة من 21/1 إلى 9/2/2023، في إطار التعاون بين الجانبين لتدريب شباب قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على المهارات اللازمة لعدد من المهن الحرفية والفنية.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أنّ التعاون المشترك بين قطاع التدريب التابع للوزارة ومصر الخير، يأتي فى إطار توجيهات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفيذ مبادرة حياة كريمة، التي تستهدف في المقام الأول بناء الإنسان المصري، لذا يدرّب الجانبان عددا من شباب فرشوط على مجالات «إصلاح وصيانة الأجهزة المنزلية، والتبريد والتكييف، والألوميتال، واللحام» بالاستعانة بسيارة تدريب متنقلة تابعة لقطاع التدريب والتي تضم عدد من ورش العمل الفنية المجهزة.

ولفت إلى توفير المدربين الأكفاء لتقديم التدريبات الموضوعة لضمان تأهيل المتدربين وتمكينهم من اقتحام سوق العمل فور انتهاء التدريب، مضيفا أنّ مدة برنامج التدريب تبلغ نحو 90 ساعة على مدار 3 أسابيع، وسيتم توفير المعدات اللازمة لكل متدرب يجتاز الدورة التدريبية بنجاح، بهدف توفير فرصة عمل حقيقية تصبح مصدر دخل كافي يحسن المستوى الاقتصادي للمتدرب ولأسرته.

وأشار بكر، إلى توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتكامل مع كل مؤسسات الدولة من أجل النهوض بمنظومة التعليم والتدريب الفني في مصر ورفع المستوى المهني للشباب، بما تمتلكه الوزارة من إمكانيات فنية وتكنولوجية وخبرات تدريبية في شتى المجالات، مؤكدا وجود ثقة متبادلة بين الطرفين ساعدت في إيجاد شراكات ممتدة على مدار السنوات الماضية بمجالات التدريب والتأهيل المهني.

من جانبه قال الدكتور صابر حسين، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، إنّ تدريب الشباب على المهن الحرفية والفنية يأتي في إطار الجهود التي تبذلها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع الشركاء كافة من أجل الارتقاء بمهارات الشباب وإعدادهم لسوق العمل.

وأضاف الدكتور صابر حسين، أنّ مؤسسة مصر الخير ستسلّم الشباب «شنط عدة»، فضلا عن منحهم الشهادات المعتمدة للتدريب في مجال التبريد والتكييف ومجال صناعة الألوميتال، ومجال إصلاح الأجهزة المنزلية.

ووصف رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، التعاون القائم مع وزارة الإنتاج الحربي، بالنقلة النوعية في التعاون بين الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني لرعاية الشباب من أبناء مصر، موجها الشكر لوزارة الإنتاج الحربي لدعمهم لهذه التجربة المفيدة والنافعة.