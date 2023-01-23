«التخطيط» تقرر تعيين «سيف صالح» معاون الوزيرة للسياسات العامة والاستثمار

أصدرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قرارًا بتعيين سيف صالح، بوظيفة معاون وزير التخطيط للسياسات العامة والاستثمار، وذلك لمدة عام اعتبارًا من يناير الجاري.

«السعيد»: نرحب بالكفاءات الشابة في الوزارة

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن القرار جاء في إطار حرص الوزارة على الاستعانة بالكفاءات الشابة وتنفيذًا لما عملت عليه الوزارة خلال الفترات السابقة ببناء قدرات الشباب لتهيئتهم للمناصب القيادية، من خلال توفير البرامج والورش التدريبية والمنح الداعمة لفكر الشباب والتي تساعدهم على بناء شخصياتهم واستغلال طاقاتهم الابداعية.

سيف صالح.. أصغر معاوني الوزراء في الحكومة

ويعد سيف صالح أصغر معاوني الوزراء في الحكومة المصرية، ومن المقرر أن يتولى عددا من المهام تتضمن متابعة أنشطة الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص ودراسة المقترحات الواردة في هذا المجال.

وتتضمن مهام واختصاصات معاون وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للسياسات العامة والاستثمار، المتابعة المستمرة للمؤشرات الاقتصادية الدولية من خلال التقارير الدولية ذات الصلة تمهيدًا لتضمينها في التقارير الدورية الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، ومتابعة التطورات والتقارير الدورية المرتبطة بتنفيذ البرنامج الوطني للإصـلاحات الهيكلية بالتنسيق مع الوحدة المعنية في الوزارة، فضلًا عن متابعة التقارير المحلية والدولية المتعلقة بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأخر المستجدات المتعلقة بتحقيق هذا القطاع في مصر ، إلى جانب متابعة الموضوعات المتعلقة بحصر الأصول غير المستغلة، وأنشطة وبرامج ومبادرات التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

يُشار إلى أن سيف صالح، حصل على البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كينجز كوليدج بلندن، وعمل كمحلل بحوث اقتصادية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة فرونتير فيو بلندن، وعمل كذلك كباحث اقتصادي بالمكتب الفني بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.