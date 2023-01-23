أول لاعبة قوس وسهم كفيفة: تعلمت اللعبة بعدما فقدت البصر

قالت منة الله عصام، أول لاعبة مصرية كفيفة في لعبة القوس والسهم، إنها ولدت مُبصرة حتى وصلت إلى الصف الثاني الإعدادي، وبدأت تعاني من عدم وضوح الرؤية، وعندما التحقت بالصف الأول الثانوي استخدمت نظارة القراءة الخاصة بوالدها ووالدتها دون علمهم بهذا.

مرض وراثي تسبب في فقدان نظر «منة»

وأضافت خلال حوارها عبر فضائية «DMC»، أنها كانت تعاني من مرض وراثي «التهاب الشبكي التلوني»، الذي يؤدي في النهاية إلى فقدان البصر، ولكن يوجد عوامل لإطالة مدة الرؤية أكثر وقت ممكن، موضحة أنها ذهبت لأحد الأطباء وهي في مرحلة الصف الثالث الثانوي، والذي قام بعمل نظارة خاصة بها، لكنها تسببت في إضعاف نظرها بشكل أسرع، وفقًا لتشخيص خاطئ من قبل الدكتور، مشيرة إلى أنه لا يوجد علاج لحالتها.

وأشارت، إلى أن والدها عرضها على طبيب أخر أثناء المرحلة الجامعية، قائلة «الدكتور قال لبابا لو نظر منة قعد سنتين كمان أحمدوا ربنا»، مشيرة إلى أنها كانت طالبة في كلية أداب إعلام جامعة عين شمس، وكان والدها حريص على الحفاظ على نظرها حتى تتخرج وتنهي دراستها نظرًا لأن كليتها لا تقبل المكفوفين.

«منة» تعلمت القوس والسهم بعد فقدان نظرها

وتابعت أن والداها منعها من إجراء أي أنشطة أخرى حتى لا يضعف نظري أكثر وأسرع، كما أنه لم يُعلم أحد بما قاله الطبيب، مشيرة إلى أنها بدأت تمارس رياضة القوس والسهم بعد فقدان بصرها، إلى جانب تعلمها التصوير، موضحة أنها بدأت تتأقلم مع فكرة كونها كفيفة، وتعملت البرامج الناطقة على أجهزة الكمبيوتر والأندرويد، إلى جانب التعرف على مجالات المكفوفين.