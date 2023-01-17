جامعة عين شمس: 220 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول

تواصل جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، امتحانات الفصل الدراسي الأول، بمختلف كليات الجامعة والبالغ عددها 19 كلية.

وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، أن هناك 220 ألف طالب وطالبة، و7 آلاف وافد يؤدون الامتحانات وسط إجراءات احترازية ووقائية لضمان سلامة أبنائنا الطلاب وجميع القائمين على العملية الامتحانية، لافتا إلى أنه جرى تقسيم الطلاب على مدار اليوم من 3 إلى 5 فترات حسب أعداد الطلاب في كل كلية.

منصات جامعة عين شمس التعليمية

وأضاف في بيان، أن جامعة عين شمس كانت قد استعدت منذ فترة مبكرة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022-2023، وذلك مع الاستفادة الكاملة من منصات جامعة عين شمس التعليمية، بوابة جامعة عين شمس للتعلم الإلكتروني ASU 2 Learn ومنصة جامعة عين شمس للتقييم الإلكتروني ASU 2 Test، والتي تعد ثمرة جهود إدارة تطوير التعليم بجامعة عين شمس برئاسة الدكتورة منى عبد العال.

ونجحت هذه المنصات في تقديم تجربة تعليمية مبتكرة ممتعة ومتكاملة لكل طلابنا في مختلف المراحل منذ السنوات الجامعية الأولى وحتى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وكذلك طلاب التعليم المدمج.

تفعيل منظومة بنوك الأسئلة

وأكد أن جامعة عين شمس حرصت منذ سنوات على تطوير المناهج وطرق التعلم، ما انعكس على تطوير مهارات المستقبل لدى طلاب الجامعة، اعتمادا على أساليب دمج تطبيقات افتراضية وأدوات تعليمية تساعد في عملية التعلم عن بعد، إلى جانب تفعيل منظومة بنوك الأسئلة بإجمالي 1911 بنك أسئلة و 331418 سؤالا، وتفعيل منظومة التصحيح الإلكتروني التي تتميز بدقة النتائج المستخرجة فضلاً عن تفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية وإنشاء مراكز الاختبارات الإلكترونية التي تضم 9 قاعات بسعة 1950طالب بالإضافة إلى قاعات صغيرة بسعة 35 طالب جرى توفيرها بكليات أخرى، لهذا الغرض مثل كليتي الآداب والتربية وهذا جعل من جامعة عين شمس مقصداً للقاصي والداني لما تتمتع به من سمعة أكاديمية دولية أهلتها للمنافسة بقوة ضمن أرقى التصنيفات العالمية.

هذا ومن المقرر أن تستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة عين شمس، وفقا للجداول المعلنة بكل كلية ووفق الخريطة الزمنية للدراسة بمختلف كليات الجامعة.