السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل أحرز مخدرات بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، حكما بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المخدرات، وحبسه لمدة سنة مع الشغل وألف جنيه غرامة لاتهامه بإحراز سلاح ناري وطلقات.

وصدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج اليوم، برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق، وعماد الدين عزت، وأمانه سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

حيازة مخدرات واتجار

وتعود أحداث الواقعة إلي شهر سبتمبر 2022، عندما وردت معلومات لمركز شرطة مدينة سوهاج الجديدة بوجود نشاط إجرامي لأحد الأشخاص بدائرة المركز، وعقب التأكد من صحة المعلومات تم ضبطه وبحوزته جوهر مخدر الحشيش، وأقر بحيازته لها بهدف الاتجار، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إحالة الواقعة لمحكمة الجنايات

ووجهت الجهات المختصة للمتهم «خ،م»، عاطل، تهمة إحراز جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار به، وتم مصادرة المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.