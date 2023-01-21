أسماء 12 مصابا في انقلاب ميكروباص بنجع حمادي.. كسور وكدمات وجروح

حصلت «الوطن» على أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص سياحي، صباح اليوم، بجوار كوبري الخزان بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

أسماء المصابين في حادث نجع حمادي

وتتضمن قائمة أسماء المصابين في حادث خزان نجع حمادى كلا من مفكتور ببا سولا، 60 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالقصف الصدري والضلوع، وطفلها «فينا»، 12 عاما، مصاب بخلع في الكتف، وعماد عيد زرزو، 43 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، وعمر جمال محمد، 25 عاما، كسر بالكتف ونزيف، وعفت مملوك مشرقي، 50 عامًا، من العسيرات سوهاج، مصاب بنزيف داخلي وكسر بالعمود الفقري، وإسلام عبد الراضي السيد، 19 عاما، من البلينا، مصاب بكسر باليد ونزيف، وعبد الوهاب علي أحمد، 42 عامًا، من البلينا، مصاب باشتباه كسر بالكتف.

ووفق بيان مرفق إسعاف قنا، أصيب أيضًا أحمد جمال أبو بكر، مقيم في مركز دار السلام، 32 عامًا، باشتباه نزيف داخلي بالمخ، وجمال سالم محمد، 26 عامًا، باشتباه كسر بالفقر العناية، ومصطفى محمود حسين، 26 عامًا، باشتباه كسر بالذراع الأيسر ونزيف وسحاجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وخالد مريد أحمد، 18 عامًا، بكدمات وجروح، وماهر عادل فوزي، 21 عامًا، كدمات وجروح.

نقل المصابين إلى مستشفيي نجع حمادي وسوهاج

وكان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص سياحي بجوار كوبري الخزان وأسفر عن 12 مصابا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، و5 سيارات إسعاف من مرفق نجع حمادي، وجرى نقل 8 مصابين إلى مستشفى بهجورة في نجع حمادي، و4 آخرين إلى محافظة مستشفى دار السلام في سوهاج لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث ، وجرى تسير حركة الطريق.