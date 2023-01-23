افتتاح معرض «أهلا رمضان» في ميدان المديرية بمدينة بني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، معرض «أهلًا رمضان» بمدينة بني سويف، لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين والوحدة الاقتصادية، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال الشهر الفضيل، وللتصدي لغلاء الأسعار، وتوفير كل السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضراوات بأسعار مخفضة، وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار.

محافظ بني سويف يتفقد المعروضات

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ بني سويف باكيات وأقسام المعرض المقام بجوار الصالون الأخضر، والذي يضم كل المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، واللحوم ومصنعات اللحوم والدجاج والخضروات وبيض المائدة والبقوليات والمخللات والدقيق بأنواعه، حيث يشارك فى المعرض نحو 20 عارضاَ.

محافظ بني سويف: الأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق

وأثنى المحافظ على المعرض الذي يضم كل احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية، مشيداً بجودة المعروضات، خاصة أن أسعارها تقل عن مثيلاتها في الأسواق، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية.

محافظ بني سويف: استهدفنا إقامة 47 معرضا وشادرا

وأشار محافظ بني سويف إلى أن خطة المحافظة التي يتم تنفيذها حالياً بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان للتوسع في تنظيم وإقامة معارض وشوادر على مستوى قرى ومدن المحافظة، تتضمن إقامة 7 معارض رئيسية بالمدن و40 شادراً على مستوى القرى الأم، وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين، وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية، للتغلب على نقص بعض السلع في القرى بسبب تكلفة النقل مقارنة بالمدن.

كما حرص المحافظ على تبادل الحديث مع عدد من المواطنين المترددين على المعرض ، مطمئنا منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة ،خاصة وأن المعرض يشهد إشرافاً متكاملاً من أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية المعنية ،كالصحة والطب البيطري والتموين بالتعاون مع إدارة التعاون و الوحدة الاقتصادية بالمحافظة ،ووفق ضوابط ترتكز على تنفيذ الاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية ، موجها بالمتابعة