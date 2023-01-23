أنغام تقترب من تحقيق نصف مليون مشاهدة بأغنية «عشان أرضيك»

اقتربت أغنية الفنانة أنغام الجديدة «عشان أرضيك»، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، أمس، من تحقيق نصف مليون مشاهدة عبر يوتيوب والمنصات السمعية؛ إذ حققت ما يقرب من 150 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، بالإضافة لنحو 330 ألف مشاهدة عبر عدد من المنصات السمعية.

أغنية أنغام من كلمات أحمد قطوط

أغنية أنغام الجديدة من كلمات أحمد قطوط وألحان أحمد زعيم وتوزيع وليد فايد، وتقول كلماتها:

‎عشان أرضيك انا شفت الحياه بعنيك

‎انا عشت اللي عدي ده ليك

‎بقيتلي الماضي و الحاضر

بنيت الجاي كله عليك

‎عشان ارضيك نسيت نفسي نسيت روحي

‎لغيت راحتي بقي طموحي

‎تقول حاجه و اقول حاضر

أنغام تشارك في حفلات فبراير الكويت

يذكر أن الفنانة أنغام من المقرر أن تشارك في حفلات فبراير الكويت التي من المقرر انطلاقها بالكويت خلال فبراير المقبل بحفل يجمعها بالفنان الكويتي مطرف المطرف، ومن المقرر أن تشدو في 3 من الشهر ذاته بحفل في القاهرة.