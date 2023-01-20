إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد أنغام مع سميرة سعيد وحلمي ومنى زكي وشيكو

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة الفنانة أنغام بعيد ميلادها الـ51 من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» من احتفالية عيد ميلادها.

نجوم الفن في عيد ميلاد أنغام

ظهرت الفنانة إلهام شاهين في الصور مع عدد من الفنانين الذين حرصوا على حضور احتفال عيد ميلاد أنغام، ومنهم سميرة سعيد وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأحمد حلمي ومني زكي.

إلهام شاهين تهنئ أنغام بعيد ميلادها

وعلقت إلهام شاهين على الصور: «عيد ميلاد سعيد حبيبتي أنغام كل سنة وأنت دايما جميلة وناجحة ومتألقة ربنا يسعدك ويفرح قلبك ويعطيكي الصحة ويحافظ عليكي من كل شر ويخليلك ماما وعمر وعبد الرحمن ويحققلك كل ما تتمنيه حبيبتي وصديقتي الغالية».

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «بطلوع الروح» بجانب عدد من الفنانين منهم منة شلبي وأحمد السعدني ومحمد حاتم وعادل كرم.