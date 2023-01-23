كلمات أغنية عشان أرضيك لـ أنغام بعد تحقيقها 100 ألف مُشاهدة

‎نالت كلمات أغنية عشان أرضيك للمطربة أنغام، والتي طرحتها مساء أمس الأحد، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتجاوز عدد مشاهدتها 100 ألف مُشاهدة في أقل من يوم، إعجاب الجمهور.

كلمات أغنية عشان أرضيك، تعود لصاحبها أحمد قطوط، وهي من ألحان أحمد زعيم، وتوزيع وليد فايد، وميكس وماستر أمير محروس.

إشادات بكلمات أغنية عشان أرضيك لـ أنغام

وحققت كلمات أغنية عشان أرضيك، لـ أنغام، تداولًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وحظيت بإشادات واسعة، حيث قال أحد المتابعين: «دايماً بتختاري اللي يليق باسمك وجمهورك ويفضل يعيش ويكمل وبترضينا فعلاً على إسم أغنية عشان أرضيك.. شكراً يآ أنغام على كل الرقي والتميز اللي بتقدميهولنا».

وتأتي كلمات أغنية عشان أرضيك، كالآتي:

عشان أرضيك أنا شفت الحياة بعنيك

‎أنا عشت اللي عدى ده ليك

‎بقيتلي الماضي والحاضر.. بنيت الجاي كله عليك

‎عشان أرضيك نسيت نفسي نسيت روحي

‎لغيت راحتي بقى طموحي

‎تقول حاجة وأقول حاضر ولا بترضي في يوم معاليك

‎مش فاكرة ليك لحظة هنا

‎مش هبقى تاني مسلمة

‎قلبي اللي كان لك زي ضلك لسه الجراح في معلمة

‎وياك سنين متحملة

‎تجرح وبرضو مكملة

‎ليه كنت راضية ابقي واحدة متقيدة ومتسلسلة

‎عشان أرضيك أنا شفت الحياة بعنيك

‎أنا عشت اللي عدي ده ليك

‎بقيتلي الماضي والحاضر.. بنيت الجاي كله عليك

‎عشان أرضيك نسيت كل البشر والناس

‎بقيت صورة بلا إحساس

‎خسارة قلبي كان فاكر خضوعه ليك وفا وإخلاص

‎عشان أرضيك سنين بنكر عليا ظنوني

‎بكدب فيها حتي عيوني

‎وباخدع نفسي وبكابر لو كل العيون يلوموني

‎مش فاكرة ليك لحظة هنا

‎مش هبقي تاني مسلمة

‎قلبي اللي كان لك زي ضلك لسه الجراح في معلمة

‎وياك سنين متحملة

‎تجرح وبرضو مكملة

‎ليه كنت راضية ابقي واحدة متقيدة ومتسلسلة

‎عشان أرضيك أنا شفت الحياة بعنيك

‎أنا عشت اللي عدي ده ليك

‎بقيتلي الماضي والحاضر.. بنيت الجاي كله عليك