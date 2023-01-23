بدء التحقيقات في واقعة وفاة أم وجنينها أثناء الولادة بالشرقية

تباشر الجهات الأمنية المختصة بمديرية أمن الشرقية، التحقيقات في وفاة سيدة وجنينها أثناء ولادتها «عملية ولادة» على يد طبيبة في مركز طبي للأخيرة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وكانت أسرة سيدة تدعى «شيرين. م. ب» مقيمة في العاشر من رمضان، تقدمت ببلاغ للنائب العام تتهم فيه طبيبة بالتسبب في وفاتها وجنينها أثناء خضوعها لعملية ولادة داخل مركز الطبيبة، ويحمل البلاغ رقم 309365 لسنة 2023.

وفاة الأم والجنين

وأشارت أسرة السيدة المتوفاة إلى أن «شيرين» اتفقت مع الطبيبة للولادة في مركزها الطبي الخاص، وتدعى «ثريا. هـ. أ»، لافتة إلى أن الطبيبة تسببت في مقتل السيدة وجنينها بسبب إعطائها حقنة تسببت في انفجار الرحم ما أد لوفاتها.

وأكدت أسرة المتوفاة في بلاغ تقدمت به للنائب العام، أن ابنتهم ذهبت للولادة بعد تمام جنينها الشهر التاسع، إلا أن الطبيبة أعطتها بموجب روشتة خاصة بها حقنة طلق صناعي، ما أدى لتدهور حالة الجنين وبالتالي وفاته.

الطبيبة أعطت الحالة حقنة طلق صناعي

ولفتت الأسرة أن السيدة دخلت مركز الطبيبة في منتصف يناير الجاري للولادة، وبعد فقدان الطفل أدركت الطبيبة الخطر الذي تتعرض له السيدة، فطلبت أسرتها لنقلها لمستشفى العاشر من رمضان، ولم تخبر إدارة المستشفى بالحالة الصحية للحالة، وبعد مضي وقت حدث انفجار في الرحم، وطالبت الأسرة التحقيق في الواقعة لأن ابنتهم تعرضت لإهمال طبي أدى لوفاتها.

وتباشر جهات الامن في مديرية أمن الشرقية التحقيقات في الواقعة والبلاغ المقدم من قبل أسرة السيدة.

خبير قانوني يوضح العقوبة

وقال المحامي بالنقض ماهر رضوان إن العقوبة القانونية التي يقرها القانون في مثل هذه الواقعة باعتبارها قضيتين، وهما قتل خطأ وإهمال طبي، وتتراوح العقوبة الحبس من 3 سنوات وحتى 7 سنوات.