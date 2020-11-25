السجن 3 سنوات لطبيب تسبب في وفاة أم وجنينها بالشرقية

قضت محكمة منيا القمح، في جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة طبيب نساء بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة الإهمال الطبي وتسببه في وفاة الأم والجنين أثناء عملية ولادة بمستشفى منيا القمح المركزي.

وكان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مركز شرطة منيا القمح، بورود بلاغًا للمركز من مواطن مقيم بقرية "المجازر" دائرة المركز بوفاة زوجته "خديجة محمد أحمد " 30 عامًا، ربة منزل، بعد تعرضها لإنفجار في الرحم أثناء إجرائها عملية ولادة قيصرية داخل مستشفى منيا القمح المركزي واتهم الأطباء بالإهمال والتسبب في وفاتها وجنينها.

وأضاف زوج الضحية، أن الأطباء تباطؤوا في إجراء عملية الولادة اللازمة لها تسبب في تدهور حالتها ووفاتها بعد تعرضها لنزيف وإنفجار في الرحم، وحُرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكان الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قرر إيقاف 3 أطباء عن العمل، موضحا أنه أجرى زيارة للمستشفى، حيث أمر بفتح تحقيق والتحفظ على الملف الطبي الخاص بالحالة، وبينت التحقيقات الأولية، عدم تواجد الإخصائي والطبيب المقيم، ووجود طبيب مقيم آخر غير مقيد بالنوبتجية.

وأضاف: "جرى إعداد مذكرة بالواقعة، وعرضها على الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتقرر إيقاف الأطباء الثلاثة، لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات، وتحويل الواقعة إلى النيابة العامة.

وقال طبيب بالمستشفى، إن المجني عليها توجهت إلى المستشفى لإجراء عملية ولادة قيصرية وبعد توقيع الكشف الطبي عليها أفاد الطبيب أن ما تشعر به ليس آلام ولادة وتقرر إجراء عملية الولادة لها التالي، وغادرت السيدة ثم عادت في اليوم المحدد، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين حدوث انفجار بالرحم وأجريت لها عملية ولادة قيصرية لإسعافها إلا أنها توفيت هي والجنين.