مصرع سيدة في حادث تصادم على طريق بلبيس الصحراوي بالشرقية

لقيت سيدة مصرعها بعد أن صدمتها سيارة على طريق بلبيس الصحراوي اتجاه بلبيس، فيما تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى المركزي.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير البحث الجنائي اللواء محمد الجمسي يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف يشير إلى مصرع سيدة جراء وقوع حادث تصادم، بطريق بلبيس الصحراوي.

انتقال قوة من الأمن لموقع الحادث

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بلبيس إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه، وتبين أن السيدة كانت تمر بالطريق، وجاءت سيارة تمر في نفس التوقيت اصطدمت بها ما أدى إلى مصرعها في الحال.

الإسعاف تنقل الجثمان لمشرحة بلبيس

ودفعت هيئة الإسعاف بمحافظة الشرقية بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، فيما تم نقل جثمان السيدة المتوفية إلى مستشفى بلبيس المركزي، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضرا بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة بتفاصيل الحادث، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة وطلبت تقرير بأسباب الوفاة وضبط السائق المتسبب في الحادث.

رفع آثار الحادث

تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة، ويجري رجال التحقيقات والأمن باقي الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لتسليم الجثمان لذويه.