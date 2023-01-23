سبب تأجيل موعد عزاء الفنانة رانيا شعلان.. الأسرة تنتظر وصول شقيقها 

كشف مصدر مقرب من أسرة المطربة الراحلة رانيا شعلان، سبب عدم استقرار الأسرة على موعد ومكان العزاء إلى الآن، وذلك بعد وفاة المطربة الشابة، أمس الأحد، داخل أحد مستشفيات السادس من أكتوبر، بعد صراع مع مرض السرطان.

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الأسرة تنتظر وصول شقيق رانيا شعلان من دبي خلال الساعات المقبلة، وبمجرد وصوله سيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء.

تشييع جنازة رانيا شعلان من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

وشُيعت جنازة المطربة الراحلة رانيا شعلان من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، أمس بعد صلاة العصر، بحضور أسرتها وعدد من أصدقائها المقربين الذين حرصوا على توديعها قبل أن يوارى جثمانها الثرى داخل مقابر العائلة.

نجوم الفن ينعون رانيا شعلان

وأعلن الفنان حمزة العيلي نبأ وفاة رانيا شعلان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وسارع عدد من النجوم بنعي زميلتهم عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزهم حميد الشاعري، أمير عيد، هاني عادي وغيرهم.

وشهدت الحالة الصحية للمطربة رانيا شعلان تدهوراً كبيراً خلال الآونة الأخيرة، ما استدعى احتجازها داخل أحد مستشفيات السادس من أكتوبر، وذلك قبل أن تفيض روحها إلى بارئها هناك.