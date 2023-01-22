وفاة الفنانة رانيا شعلان بعد صراع مع المرض وتشييع الجثمان

توفيت الفنانة رانيا شعلان، اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان بأحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، وشيع الجثمان بعد صلاة العصر، ولم تحدد أسرة الراحلة موعد العزاء.

حمزة العيلي يعلن خبر الوفاة

وأعلن الفنان حمزة العيلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة الفنانة رانيا شعلان.

وقال حمزة العيلي: «صديقتي الجميلة الطيبة الفنانة الرقيقة رانيا شعلان في رحاب الله، ربنا يرحمك ويجازيكِ بصبرك على مرضك حسنات، ورحمات عظيمة، ويسكنك جنة الفردوس، ويصبر الأهل وأحبابك يا غالية، البقاء والدوام لله».