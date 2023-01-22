الفنان هاني عادل عن وفاة رانيا شعلان: «تعبت كتير وكان نفسي أشوفها»

خيم الحزن على الوسط الغنائي بعد وفاة رانيا شعلان، صباح اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض، ولم يتحدد بعد موعد العزاء، ونعاها عدد كبير من الفنانين عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة رانيا شعلان

وبعد وفاة رانيا شعلان، كتب الفنان هاني عادل، عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، كلماتٍ مؤثرة عن رحيل صديقته، مُعربًا عن ندمه الشديد لعدم لقائه بها قبل وفاته، لا سيما وأنها دخلت في معاناة شديدة مع المرض بأيامها الأخيرة، قائلًا: «رانيا شعلان كان نفسي أجي أشوفك قبل ما تمشي أنا آسف.. ربنا يرحمك ويحسن إليكي.. توجعتي كتير يا رانيا في الدنيا دي.. إن شاء الله أنتي في مكان أحسن.. اللهم ادخلها فسيح جناتك».

إصابة رانيا شعلان بسرطان العظام

وقبل وفاة رانيا شعلان، كانت المطربة الراحلة تروي كثيرًا معاناتها، إذ اكتشفت إصابتها بمرض سرطان العظام، ونشرت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة لها من داخل المستشفى، يبدو عليها التعب الشديد، وعلقت عليها بقولها: «يا رب أنا تعبت.. من 3 أيام اكتشفت أني عندي سرطان العظام كمان».

وأكدت رانيا شعلان، أنها ليست خائفة من الموت بقدر خوفها من الآلام نفسها لتتلقى آنذاك دعمًا ومساندة كبيرة من قبل زملائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.