2.1 مليار جنيه تمويلات لـ«حياة كريمة» من جهاز تنمية المشروعات خلال عامين

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز.

تشجيع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، الإشارة إلى دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في دعم وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والسعي لإتاحة المزيد من البرامج والإجراءات التي من شأنها تهيئة المناخ اللازم لتشجيع ونمو هذا القطاع المهم، الذي يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول نتائج أعمال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال الفترة الماضية، إذ أشار باسل رحمي إلى أنه فيما يتعلق بالخدمات المالية، قام الجهاز خلال عام 2022 بإتاحة تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وصل إلى 6.8 مليار جنيه، إذ ساهم في إقامة والتوسع لنحو 222 ألف مشروع، وتوفير أكثر من 367 ألف فرصة عمل، كما قام الجهاز بتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بنحو 318 مليون جنيه وفرت 2 مليون يومية عمل، وأوضح أن الجهاز قدم تمويلات بقيمة 2.1 مليار جنيه لـ«حياة كريمة» خلال عامين.

خدمات الشباك الواحد للمشروعات الصغيرة

وعن الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز، أشار باسل رحمي إلى أن خدمات الشباك الواحد خلال عام 2022 شملت إصدار 5573 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و2803 رخص نهائية لتوفيق الأوضاع، فيما أصدر 7390 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، و5205 رخص مؤقتة لتوفيق الأوضاع، مضيفاً أن خدمات الشباك الواحد تضمنت أيضا إصدار 529 سجلا تجاريا، و3822 بطاقة ضريبية، وتوفير التأمينات الاجتماعية لـ 2589 شخصا، بالإضافة إلى إتاحة شهادات المزايا للعميل، وكذا شهادات تصنيف المشروعات.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يساهم في الربط بين مختلف المشروعات والقنوات التسويقية المتنوعة من شركات القطاع العام والسلاسل التجارية بالقطاع الخاص، إذ جرى الربط بين أكثر من 260 مشروعا بإجمالي حجم مبيعات وصل إلى نحو 6 ملايين جنيه، فضلا عن اهتمام الجهاز بملف التوسع في تسجيل الموردين، وبلغ عدد المستفيدين من تطبيق هذا الملف أكثر من 2800 مستفيد بالتعامل مع الجهات الحكومية في جميع المحافظات، وبلغت قيمة المناقصات أكثر من 177 مليون جنيه.

ولفت باسل رحمي، إلى جهود الجهاز في مجال إقامة المعارض، موضحا أنه تم إقامة العديد من المعارض المحلية والدولية، وبلغ إجمالي المبيعات والتعاقدات أكثر من 285 مليون جنيه، من خلال هذه المعارض التي شارك فيها نحو 3900 عارض بمنتجات لمشروعاتهم في مختلف القطاعات، منوهاً كذلك إلى صفقات التكامل، وما تم تنفيذه في هذا الصدد، إذ بلغت تلك الصفقات نحو 238 صفقة بين المشروعات بقيمة 28.8 مليون جنيه، مستعرضا أيضا جهود الجهاز في مجال التدريب، إذ بلغ عدد المتدربين على ريادة الأعمال أكثر من 8 آلاف متدرب ومتدربة.

واستعرض الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، جهود تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم فى التوسع فى مشروعات هذا القطاع المهم، وتوفيق أوضاع القائم منها، لافتا إلى جهود وحدات تقديم الخدمات منذ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة من أبريل 2021 وحتى ديسمبر 2022، التي شملت إصدار 41263 شهادة تصنيف للمشروعات، وكذا إصدار 13119 رخصة مؤقتة لمشروعات جديدة، و7905 رخص مؤقتة لتوفيق الأوضاع.

وعن جهود الجهاز في المشاركة في تنفيذ المبادرات القومية، أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز ساهم في إتاحة تمويل للمشروعات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقيمة وصلت إلى 2.1 مليار جنيه، وفرت العديد من فرص العمل، وذلك خلال الفترة من يناير 2021 وحتى ديسمبر 2022، إلى جانب ما تم إتاحته من خدمات غير مالية لعدد كبير من المستفيدين من أبناء القرى المستهدفة في إطار المبادرة الرئاسية.

كما تناول رحمي، جهود الجهاز في إطار مبادرة ابدأ، وما تم تمويله من مشروعات واردة عن طريق الشركة وما هو جار الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتمويله، مؤكدا التواصل المستمر من جانب الجهاز مع أصحاب المشروعات للتعريف بالخدمات المقدمة من خلاله، وإمكانية الاستفادة منها.

ولفت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أنه فى إطار البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فقد تم خلال الفترة من يناير 2021 وحتى ديسمبر 2022، تمويل تحويل أكثر 51 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى بقيمة تقدر بـ 400 مليون جنيه، هذا إلى جانب المساهمة فى تحويل مدن الأقصر، والغردقة، وشرم الشيخ إلى مدن خضراء، وتحويل 1300 سيارة بها للعمل بالغاز الطبيعي.

واستعرض عددا من التوجهات المستقبلية، التي تأتي في إطار خطة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخاصة فيما يتعلق بتحديث استراتيجية عمل الجهاز، وتفعيل قانون تنمية المشروعات، إلى جانب جهود دعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية، وكذا مشروعات الاقتصاد الأخضر، ودعم المشروعات المتوسطة، وزيادة حجم التصدير من خلالها، إلى جانب العديد من الموضوعات التي من شأنها دعم وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وفي ختام اللقاء، كلف رئيس الوزراء بالتوسع في جهود التسويق لمنتجاتنا بمختلف الوسائل، لافتا إلى أهمية التنسيق مع المسوقين العالميين عبر الإنترنت من أجل تسويق منتجات العارضين في معرض تراثنا، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في ترويج وتسويق هذه المنتجات المتميزة أون لاين، وفي الوقت نفسه تكون هناك أماكن لعرض هذه المنتجات في المناطق السياحية المختلفة.