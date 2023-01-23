أسعار السلع الغذائية في معرض «أهلا رمضان» ببني سويف

شهد معرض «أهلا رمضان» بمدينة بني سويف إقبالا كبيرا من المواطنين، بعدما افتتحه محافظ بني سويف اليوم، وذلك لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، والذي أقيم بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين.

وجاء معرض «أهلا رمضان» ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان ببني سويف

وفي جولة داخل معرض أهلًا رمضان بمدينة بني سويف، والمقام بجوار الصالون الأخضر، ويضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، واللحوم والدجاج والخضروات وبيض المائدة والبقوليات والمخللات والدقيق بأنواعه، جاءت أسعار السلع كالتالي:

ــ كيلو الأرز من 15: 17 جنيها

ــ كيلو السكر من 15: 19 جنيها

ــ كيلو اللحم البلدي 160 جنيها

ــ كيلو دقيق فاخر 17 جنيها

ــ عدس أصفر وزن 500 جرام 21 جنيها

ــ فاصوليا وزن 500 جرام 12.5 جنيه

ــ كيس سمن الهانم وزن 55 جراما بسعر 3 جنيهات

ــ زيت عباد الشمس كريستال 800 جرام 56 جنيها

ــ زيت الممتاز 1 لتر 51.5 جنيه

ــ سمن الهانم 4.250 كليو 245 جنيها

ــ زيت هدية 700 مللي 33 جنيها

ــ سمن الهانم 2.5 كيلو 144.5 جنيه

سوق للخضروات والفاكهة في معرض أهلا رمضان

كما يضم المعرض سوق خضروات وفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

يذكر أن بني سويف افتتحت عددا من المعارض بقرى ومدن المحافظة ضمن خطة المحافظة لافتتاح 47 معرضا وشادرا على مستوى المدن السبع والقرى الرئيسية بالمراكز.