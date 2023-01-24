ابنة عبلة الكحلاوي تنعاها في ذكرى وفاتها: دموعي على فراقك لن تجف أبدا

تمر اليوم الذكرى السنوية الثانية لوفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم قبل عامين متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وكتبت ابنتها الدكتورة رودينا ياسين في ذكرى وفاة والدتها الدكتورة عبلة الكحلاوي قائلة: «وفي ثوبك الأنيق الأبيض وضعت جسدي المنهك وأنفاسي الحائرة التي ضلت طريقها للخروج الآمن».

وأضافت ابنة الدكتورة عبلة الكحلاوي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في ذكرى وفاة والدتها: "عانقت دعواتي السماء في طوافي أن يجبر الله ما وقع مني من البر في حقك فاستبشرت روح وريحان وجنة ونعيم، واستشعرت مكانك راضية مرضية مطمئنة، لدي أشواق وحنين ووحشة إليكِ لا تسعها قلوب البشر ولا تعوض، افتقدتك كثيرًا، ولدي دموع لن تنضب على فراقك أبدًا، استشعرك بقربي في كل لحظة من حياتي،لم تدفئني المدافئ ولا الاغطية الثقيلة، لم يدفئني سوى ثوبك الأبيض الذي احتوى فقدان قلبي وحواني واحتواني.وحشتيني (أنا في حرم الرحمن آمنة مطمئنة)».

من هي الدكتورة عبلة الكحلاوي؟

جدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ابنة الفنان ومداح النبي محمد الكحلاوي، كانت تعمل أستاذة للفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية «بنات» بجامعة الأزهر، والتحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، تنفيذا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 فى التخصص ذاته.

وانتقلت الدكتورة عبلة الكحلاوى، إلى أكثر من موقع فى مجال التدريس الجامعي، منها كلية التربية للبنات فى الرياض وكلية البنات فى جامعة الأزهر، و في عام 1979 تولت الدكتورة عبلة الكحلاوى رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة.

كما أسست جمعية الباقيات الصالحات لرعاية المسنين ومرضى السرطان