ابنة عبلة الكحلاوي لقناة الحياة: انضمام «الباقيات الصالحات» لتحالف العمل الأهلي نقلة مهمة

قالت الدكتورة مروة ياسين رئيس مجلس إدارة جمعية الباقيات الصالحات وابنة الدكتورة عبلة الكحلاوي، إن انضمام الجمعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي شكل نقلة مختلفة، نظرا لأن التحالف يرتكز بالأساس على عدة مبادئ.

المعنى العميق والعمل الصالح

وأضافت "ياسين"، خلال لقاء ببرنامج أهل بلدنا المذاع على قناة الحياة، أن من بين هذه المبادئ هي التفاعلية والتنسيق والعمل المشترك والميداني، بجانب قاعدة البيانات الضخمة التي أحدثت شبكة على الأرض ما بين الأدوار.

وأشارت إلى أن جمعية "الباقيات الصالحات" تركز على الرعاية الشاملة طويلة المدى، ومن خلال فكر العلاج بالفرق المختلفة سواء طبي أو نفسي أو علاجي أو غذائي.

إطلاق مبادرة "كبارنا أمانة"

ولفتت أن المعية ستبدأ بدور توعوي من خلال دورهم المتخصص من خلال التحالف الوطني باطلاق مبادرة "كبارنا أمانة" لتخفيف الحمل ومساندة الدولة والأسر والحيلولة دون دخول المريض في غيابات مرض الأورام.

وعبلة الكحلاوي هي ابنة المنشد الإسلامي الكبير محمد الكحلاوي، وشقيقة الدكتور محمد الكحلاوي، أستاذ العمارة الإسلامية، والمنشد أحمد الكحلاوي، وأسست جمعية الباقيات الصالحات في المجال المجتمعي، ومستشفى الباقيات الصالحات، لمساعدة المسنين من مرضى الزهايمر والأطفال من مرضى السرطان بالمجان، ورعاية الأيتام والمعوزين، والأرامل والمطلقات، وتوصيل المياه، والاسقف وقت السيول، من خلال إنشاء «دار أبي، دار أمي، دار ضنايا، وبناء مسجد».