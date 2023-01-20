ابنة عبلة الكحلاوي لقناة الحياة: والدتي أسست «الباقيات الصالحات» بنية صادقة وإخلاص

قالت الدكتورة مروة ياسين، رئيس مجلس إدارة جمعية «الباقيات الصالحات» وابنة الدكتورة عبلة الكحلاوي، إن فكرة إنشاء الجمعية بدأت في أرض المقطم في 2004، لافتة إلى أن الدكتورة عبلة الكحلاوي فقهت وتبصرت معنى الآية الكريمة «وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا»، ففهمت المعنى العميق.

المعنى العميق والعمل الصالح

وأضافت خلال لقاء ببرنامج «أهل بلدنا» المذاع على قناة الحياة، أن والدتها الدكتورة عبلة الكحلاوي عرفت المعنى العميق والعمل الصالح، وأدركت معنى «دفيرة النور» التي توصل الدنيا بالآخرة، ومعنى العمل الممتد الذي يجعل الإنسان يعيش أعمارا طويلة وهو على قيد الحياة، وجدّلت النية بالعمل الصالح والإخلاص.

وأشارت إلى أن الدكتورة عبلة الكحلاوي دخلت بوابة الخير من آية أخرى وهي «فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وما أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ»، ففكرت في الخير من بوابة الإحسان، وما تستطيع تقديمه لله عز وجل بشكل صحيح.

استضافة 350 طفلا

ولفتت إلى أن العقبة الأولى كانت «دار ضنايا» لضيافة مرضى الأورام من الأطفال، ويتم استضافة أكثر من 350 طفلا على مدار الأعوام، حيث يتم توفير لهم الخدمات النفسية والاجتماعية والغذائية والمواصلات.