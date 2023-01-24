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  الاحتلال الإسرائيلي يقتحم موقعا أثريا غرب نابلس

كتب:

أ ش أ
09:10 ص | الثلاثاء 24 يناير 2023
قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، في تصريح اليوم، إنّ عددا من دوريات الاحتلال، ترافقها مركبات تابعة للادارة المدنية، اقتحمت الموقع الأثري في البلدة، واستعرضوا ملفات وخرائط.

الاقتحامات أصبحت شبه يومية

وأضاف أنّ الاقتحامات أصبحت شبه يومية، وهناك مخاوف من تنفيذ مخططات للاستيلاء على الموقع الآثري وإقامة أعمال فيه وهو الأمر المخالف للقوانين الدولية.

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