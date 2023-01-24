«الأنباء الكويتية» تبرز تصريحات الرئيس السيسي عن تداعيات الأزمة العالمية

أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية، الصادرة اليوم الثلاثاء، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الأزمة الحالية هي نتاج تداعيات أزمات عالمية كبيرة.

وذكرت الصحيفة تحت عنوان السيسي: «الأزمة الحالية نتاج تداعيات أزمات عالمية كبيرة ولا علاقة لها بالمشروعات التنموية في مصر»، تصريحات الرئيس خلال الاحتفال بالذكرى الـ71 لـ عيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، والتي قال فيها إن دخل قناة السويس عندما قررت الدولة تطويرها كان 4.5 مليار دولار سنويًا وبعد تطويرها ارتفع إلى 8 مليارات، ومن المتوقع أن تصل إلى 10 أو 12 مليار دولار سنويًا.

السيسي: زيادة سكانية 14 مليون مواطن في 7 سنوات

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي كشف أن مصر شهدت خلال السنوات السبعة الماضية زيادة سكانية بنحو 14 مليون مواطن، وخلال السنوات العشرة الماضية التي تلت عام 2011 شهدت زيادة بنحو 20 مليون مواطن، مؤكدًا أن تطوير البنية الأساسية للكهرباء كان مهما لمجابهة الطلب والتنمية المستهدفة، وجرى استثمار نحو 1.5 تريليون جنيه لحل هذه الأزمة.

وحول مشروعات الشبكة القومية للطرق، نوهت الصحيفة إلى تأكيد الرئيس السيسي أنه يتحرك كثيرًا على هذه الطرق، وتساءل: ماذا لو لم يكن إنجازها بهذه الطريقة.. كيف كان سيتحرك المواطنون؟ مشيرًا إلى أنه تم استثمار ما يقرب من 1.8 تريليون جنيه ومن الممكن أن يصل إلى تريليوني جنيه.

السيسي يؤكد النجاح في القضاء على الإرهاب بنسبة كبيرة

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد نجاح الدولة في القضاء على الإرهاب بنسبة كبيرة، وقال: «سننظم احتفالية كبيرة في العريش ورفح والشيخ زويد»، لافتًا إلى أن طائرة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كانت أول طائرة تهبط في مطار العريش منذ 7 أو 8 سنوات، وأنه لم يكن في مقدورنا إقامة تلك الاحتفالية حين كانت العريش ورفح في تلك الحالة، مشددًا على ضرورة تأكيد قدرة الدولة المصرية سيادتها على أراضيها، ولا يمكن لأي أحد أن يأخذ أو يسيطر عليها بفضل الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن ثمن ذلك كان كبيرًا، ليس أموالًا بل دم ومصابين وشهداء انتقلوا إلى جوار ربهم، ونتمنى أن يجمعنا الله بهم في سلام وأمان في يوم القيامة، مشددا على أن شعب مصر دفع الثمن بالكامل.