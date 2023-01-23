الرئيس يكرّم أسر الشهداء والأبطال في حفل عيد الشرطة الـ71

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسى عدداً من أسر الشهداء فى حفل عيد الشرطة الـ71، حيث استقبل الرئيس أبناء وأسر الشهداء بحفاوة وسط تصفيق من الحضور، كما كرّم عدداً من أسر أبطال معركة الإسماعيلية، منهم الدكتورة ليلى تكلا، زوجة البطل عبدالكريم درويش، ومنى ذو الفقار، كريمة البطل صلاح ذو الفقار، والعميد طيار أيمن محمد عديل، نجل البطل محمد عديل قايد قائد بلوكات النظام بالسويس أثناء المواجهات مع الاحتلال الإنجليزى، وعبدالرحمن فاروق أبوزيد، حفيد البطل الشهيد أبوزيد أحمد رزق. كما منح الرئيس عدداً من ضباط الشرطة، والأفراد العاملين فى هيئة الشرطة، أنواط الامتياز من الطبقة الأولى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة تقديراً لجهودهم المتميزة وما بذلوه من عطاء.

شهيد أحمد جابر نصار

استشهد العقيد أحمد جابر نصار فى 6 أكتوبر 2021 عن عمر 36 عاماً، أثناء عمله فى الإسماعيلية، إثر تبادل لإطلاق النيران بين قوات الأمن ومتهمين بسرقة سيارة أموال الكارتة بناحية شارع دمنهور بالإسماعيلية، وهو من مواليد محافظة الشرقية، عمل ضابطاً فى الأمن المركزى فى عام 2005، تدرّج فى المناصب، حيث عمل قائد كتيبة لمدة عامين متتاليين فى قطاع الإسماعيلية، كان قائد كتيبة الدعم فى قوات الأمن المركزى فى الإسماعيلية. ودُفن جثمان الشهيد بقرية فرسيس، التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بعد جنازة عسكرية، وأمر قائد السرية المرافقة بإطلاق الأعيرة النارية التى أطلقها 7 جنود، كل منهم أطلق 3 طلقات، تحية وتقديراً للشهيد.

المقدم الضبيعى

استشهد الضابط أحمد الضبيعى، معاون مباحث القرنة غرب الأقصر، فى تبادل لإطلاق الرصاص مع تجار مخدرات وخارجين عن القانون، بقرية المريس غرب الأقصر، حيث أصيب بعدد من الطلقات أثناء مطاردة المجرمين خلال مداهمة أمنية لقى خلالها اثنان من تجار المخدرات مصرعهما فى منتصف شهر أغسطس عام 2022، وشيّع جنازته الآلاف من أهالى قرية ميت العامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وتم ترقيته استثنائياً إلى رتبة المقدم.

الرائد عبدالرحمن عادل شهيد حادث الإسماعيلية

استشهد الرائد عبدالرحمن عادل عن عمر 35 عاماً أثناء مهمة عمل لضبط مجموعة من العناصر الإجرامية قاموا بسرقة سيارة أموال الكارتة بناحية شارع دمنهور بمحافظة الإسماعيلية، وهو من مواليد محافظة الشرقية، التحق فى البداية بكلية الهندسة، ثم تركها وواصل دراسته فى كلية الشرطة، خدم فى سيناء لمدة 7 سنوات، وعقب استشهاده أقيمت جنازة عسكرية له وللشهيد أحمد جابر نصار، وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيدين فى مسجد الفتح بالزقازيق، ودُفن فى مقابر الأسرة بقرية كفر الإشارة التابعة لمركز ومدينة الزقازيق.

الشهيد مجند محمد عاطف

الشهيد مجند محمد عاطف أحمد، استشهد فى بداية شهر ديسمبر عام 2022، أثناء خدمته بأحد الكمائن بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، فى أثناء محاولة عنصرين إرهابيين شديدى الخطورة من الكوادر القيادية للتنظيمات المتطرفة التسلل للكمين، حيث تصدى لهما رفقة قوة الكمين، ما أسفر عن مصرع المعتدين واستشهاده على أثر انفجار حزام ناسف كان يرتديه أحد العناصر الإرهابية.

الشهيد محمد حسان بركات

العقيد الشهيد محمد حسان بركات، من قوات الأمن المركزى، استشهد خلال حملة مداهمة للعناصر الإجرامية بمنطقة ديمشلت، وأثناء المداهمة حدث تبادل إطلاق نار بين قوات الشرطة والعناصر الإجرامية المسلحة، ما أسفر عن مصرع 9 مسجلين خطر، واستشهاد العقيد بركات، الذى كان برتبة مقدم فى ذلك الوقت، ثم أصدر وزير الداخلية قراراً بترقية الشهيد محمد بركات لرتبة عقيد.

عيد يونس عبدالحميد شهيد العمل

أمين الشرطة عيد يونس عبدالحميد عبدالغنى، أحد رجال قوة إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، وُلد بمنطقة شبراخيت بالبحيرة. استشهد عيد يونس أثناء أداء واجبه فى إخماد حريق مخزن الأجهزة الكهربائية بمنطقة سموحة، إذ أسفر الحادث عن إصابة نحو 11 شخصاً، بينهم رجال الحماية المدنية، باختناقات.