السيسي: عيد الشرطة عنوان لقدرة المصريين على تحدي المستحيل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ القدر أراد أن يظل «25 يناير» يوما مجيدا في تاريخ مصر، وعنوانًا على قدرة المصريين على تحدي المستحيل ذاته، والوقوف أمام المحن والشدائد، كما الجبال لا تؤثر فيها الرياح، متابعا: «استمرت هذه الروح العظيمة تسري في وجدان شعبنا، وتزودنا بمدد لا ينقطع من القوة والصمود، يُعيننا على تحديات الدهر وتقلباته».

وأضاف السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ71، أنّ السنوات الأخيرة كان روح التحدي حاضرًا بها في الأحداث غير المسبوقة، وإذا نظرنا بموضوعية وإنصاف إلى هذه السنوات، لوجدنا أنّ قليلًا من التقديرات ذهبت إلى أنّ مصر ستعبر هذه المرحلة الصعبة، من التقلبات السياسية والأمنية، والاقتصادية والاجتماعية، ولكن وكما هي عادة المصريين بروح التحدي والصمود الجبارة التي يملكونها، حافظوا على دولتهم وحموا بصدورهم مكتسباتهم التاريخية.

وتابع الرئيس السيسي: «هؤلاء رفضوا دعاوى الهدم والتدمير والفوضى، ودعموا مؤسساتهم الوطنية، وتحملوا بصبر وشموخ طريق الإصلاح والتطوير كي تعبر مصر مرحلة الخطر وتثبّت أركان الدولة إلى مرحلة البناء وتأسيس الجمهورية الجديدة التي نعمل لتكون تجسيدًا لأحلام المصريين وآملالهم.