مصر والهند تحتفلان بمرور 75 عاما على العلاقات بين البلدين (إنفوجراف)

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك جديدًا، رصد خلاله ملامح التبادل التجاري بين مصر والهند خلال العام المالي 2021-2022 تزامنًا مع توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند، على رأس وفد يضم وزراء ومسؤولين آخرين في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، من 24 يناير حتى 26 يناير 2023، بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وسيجري تكريمه كضيف رئيس في احتفالات البلاد بالذكرى الـ74 لاستقلالها.

حجم التجارة بين مصر والهند

وبلغ حجم التجارة بين مصر والهند خلال العام المالي 2021-2022 نحو 7.26 مليارات دولار، بزيادة 75% عن العام المالي 2020-2021؛ بما يعني 3.52 مليار دولار حجم صادرات مصر إلى الهند، بزيادة 86% عن العام المالي 2020-2021، و3.74 مليارات دولار حجم واردات مصر من الهند، بزيادة 65% عن العام المالي 2020-2021.

وسجّلت الزيوت المعدنية / البترول والأسمدة والكيماويات غير العضوية والقطن أهم الصادرات المصرية إلى الهند، بينما لحم الجاموس والحديد والصلب والمركبات الخفيفة والغزل القطني أهم صادرات الهند إلى مصر.

3.15 مليار دولار استثمارات هندية في مصر

كما بلغ عدد الشركات الهندية في مصر أكثر من 50 شركة بإجمالي استثمارات بلغت 3.15 مليارات دولار في مجالات عديدة، وتُوفر نحو 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وجاء على رأس هذه الشركات شركة تي سي آي سانمار بأكبر استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار، تليها الإسكندرية كربون بلاك وكيرلوسكار ودابر الهند وفليكس بي فيلمز ودهانات سكيب ومجموعة غودريج ومجموعة ماهيندرا ومونجيني.