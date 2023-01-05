الهند تخصص 2.3 مليار دولار لدعم إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر

وافقت السلطات الهندية على تخصيص 2.3 مليار دولار لدعم إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر، وذلك بهدف جعل الهند مركزا عالميا لهذه الصناعة الناشئة، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

إنتاج 5 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030

ويعد هذا التمويل، الذي أعلنت الهند عنه، أمس الأربعاء، خطوة أولى نحو تأسيس القدرة على إنتاج ما لا يقل عن 5 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.

ويطلق على «الهيدروجين الأخضر» هذا الاسم، لأنه ينتج من خلال التحليل الكهربائي للماء، مدعوما من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، لكن يجرى إنتاج معظم الهيدروجين في العالم باستخدام الوقود الأحفوري، وخاصة الغاز الطبيعي.

ومن جهته، قال وزير الإعلام والإذاعة الهندي، أنوراغ ثاكور، إن مبادرة التمويل تهدف إلى جعل الهيدروجين الأخضر ميسور التكلفة، وخفض تكلفته على مدار السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى تقليل انبعاثات الهند ومساعدتها في أن تصبح من كبار المصدرين في هذا المجال، مضيفا أن التمويل سيساعد أيضا في إضافة نحو 125 جيجاوات إلى قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن بلاده كانت تمتلك نحو 166 غيغاوات من الطاقة المتجددة حتى أكتوبر.

الهند تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى

من ناحية أخرى، تسعى الهند إلى تحقيق أهداف أخرى تتمثل في توفير أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى هذا القطاع، وتقليل واردات الوقود الأحفوري، إلى جانب خفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري بمقدار 50 مليون طن.

ويستثمر العديد من شركات الطاقة المتجددة الرائدة في الهند في إنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي يمثل حاليا جزءا صغيرا من استخدام الهيدروجين العالمي، والذي يقدر بحوالي 70 مليون طن سنويا.