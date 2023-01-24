السيسي يغادر إلى نيودلهي للمشاركة في احتفالات الهند بيوم الجمهورية

يغادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى مدينة نيودلهي عاصمة جمهورية الهند، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، الذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ دعوة الرئيس السيسي كضيف شرف رئيسي لهذا الحدث، تعكس التقارب الكبير بين الدولتين، والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً، وكذلك الاهتمام العميق من الجانب الهندي بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين بصفتهما من أهم الدول الصاعدة ولدورهما الحيوي في مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

واوضح السفير بسام راضي، أنّ زيارة الرئيس للهند تتزامن مع مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس عددا من المسؤولين في الهند، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، ورئيس الهند، السيدة دروبادي مورمو، إلى جانب عدد آخر من المسؤولين، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة.

ويتخلل الزيارة لقاء الرئيس مع رؤساء وممثلي عدد من الشركات الهندية الرائدة في مختلف المجالات، لمناقشة آليات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، واستعراض الفرص الاستثمارية الجاذبة في مصر.