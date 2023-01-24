موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

تنتظر جماهير الكرة المصرية والعربية ومحبي وعشاق النادي الأهلي في مصر والدول العربية، المباراة المرتقبة التي تجمع النادي الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في العاصمة المغربية الرباط.

موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية

ويلتقي النادي الأهلي فريق وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، 1 فبراير المقبل، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، على أرض ملعب «مولاي عبدالله» في العاصمة المغربية الرباط، حيث تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، و10 مساء بتوقيت السعودية، و8 بتوقيت المغرب.

وحال فوز المارد الأحمر، يحصل على بطاقة التأهل لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، يوم السبت الموافق 4 فبراير.

‎القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

وكشفت القناة المغربية الرياضية بصفتها الدولة المستضيفة، عن نقل جميع مباريات البطولة في البث الفضائي، من خلال تردد القناة عبر القمر الصناعي عرب سات على 12383 أفقي، 27500.

كما تنقل قنوات bein sports، بطولة كأس العالم للأندية، عبر قنواتها المشفرة، من خلال الترددات التالية.

- التردد: 11013، أفقي، 27500.

- التردد: 11054، أفقي، 27500.

- التردد: 12604، أفقي، 27500

ويخوض المارد الأحمر بطولة كأس العالم للأندية، ممثلا عن القارة الأفريقية، بينما يشارك فريق الوداد المغربي في البطولة، ممثلا عن الدولة المستضيفة للبطولة.