‎القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية.. الأهلي يواجه أوكلاند سيتي

يستضيف ملعب «مولاي عبد الله» في العاصمة المغربية الرباط، المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية، التي تجمع فريقي الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، لذا تزداد عمليات البحث من محبي القلعة الحمراء، عن القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية.

‎القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

وجرى الإعلان عن القنوات الناقلة لكأس العالم للاندية، إذ كشفت القناة المغربية الرياضية، عن حصولها على حقوق نقل مباريات البطولة على البث الفضائي، من خلال تردد 12383، أفقي، 27500، عبر القمر الصناعي عرب سات.

وحصلت شبكة قنوات bein sports، على حقوق نقل المباريات عبر قنواتها على القمر نايل سات:

- التردد: 11013، أفقي، 27500.

- التردد: 11054، أفقي، 27500.

- التردد: 12604، أفقي، 27500

موعد مبارة الأهلي وأوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للاندية

تنطلق مبارة الأهلي وأوكلاند سيتي، في تمام الساعة التاسعة مساء الأربعاء 1 فبراير المقبل، بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت المغرب، وحال فوز المارد الأحمر، يتأهل لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، يوم 4 فبراير.

ويخوض الأهلي، بطولة كأس العالم للأندية، ممثلا عن القارة الأفريقية، في حين يشارك الوداد المغربي، ممثلا عن الدولة المستضيفة للبطولة.