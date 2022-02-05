على ملاعب العاصمة الإماراتية أبوظبي وتحديدًا ستاد آل نهيان تقام المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي ومونتيري المكسيكي، اليوم، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت السعودية، والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، وعليه يبحث الكثير عبر محركت البحث العالمية «جوجل» القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية على النايل سات، لمتابعة البطولة التي تستمر حتى 12 فبراير الجاري.

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية على النايل سات

ويستطيع جمهور كرة القدم تحميل القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية على النايل سات وفي مقدمتها قناة أبوظبي الرياضية، والتي أعلنت في وقت سابق بث البطولة، من خلال تنزيل القناة عبر تردد 12226 أفقي على القمر الصناعي النايل سات، إضافة إلى تردد 12467.5 أفقي، وذلك من خلال الاشتراك في تطبيق ستارزبلاي.

كما يستطيع الجمهور داخل مصر مشاهدة مباريات الأهلي مجانًا من خلال تحميل تطبيق أبوظبي الرياضية، والذي ستذاع عليه المباريات.

وكانت قد أعلنت شركة الرياضة السعودية نقل مباريات بطولة العالم للأندية عبر تردد قنوات ssc المجانية على نايل سات ليشاهدها الجمهور السعودي على التردد 12523 والاستقطاب عمودي ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

رحلات لمؤازرة الأهلي بكأس العالم للأندية

وفي سياق متصل كانت أعلنت في وقت سابق، أمس الجمعة، إيمان سامي، عضو مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية، انطلاق رحلات الجماهير المصرية لتشجيع الفريق الأول خلال مشاركته الـ7 ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 3 إلى 13 فبراير الجاري.

وانطلقت، أمس الجمعة، من مطار القاهرة رحلات الجماهير، متوهة إلى دبي وأبوظبي، إذ بلغ عدد المشجعين المسافرين نحو 150 مشجعا لدعم المارد الأحمر في المباراة الهامة أمام الفريق المكسيكي.