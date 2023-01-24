صندوق مصر السيادي يستثمر 2 مليار جنيه في مجال الرعاية الصحية

أعلن صندوق مصر السيادي (TSFE) من خلال صندوقه الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وبالشراكة مع شركة بي إنفستمنتس القابضة (B Investments)، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمار المباشر والمدارة من خلال شركة بي بي إي بارتنرز(BPE Partners)، عن توقيع اتفاقيتين لاستثمار أكثر من 2 مليار جنيه مصري في مجال خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، وخدمات توزيع وتجارة الأدوية في مصر.

شهد التوقيع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والسيد حازم بركات، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة، والسيد أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي. ووقع الاتفاقيات السيد هشام موسى المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والسيد مصطفى الأنور العضو المنتدب لشركة بي پي إي بارتنرز، والسيد عمر اللبان العضو المنتدب لشركة بي للإستثمار في الرعاية الصحية.وتنص الاتفاقية الأولى على التزام صندوق مصر السيادي باستثمار ١٠٠ مليون جنيه في شركة بي للإستثمار في الرعاية الصحية (BHI).

وقد أسست شركة بي إنفستمنتس، شركة بي للاستثمار في الرعاية الصحية لتكون الذراع الاستثماري للشركة في مجال الرعاية الصحية المتخصصة والتي تستهدف في المرحلة الأولى الاستثمار في مجال الخصوبة والصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل، وتمتلك الشركة ٥١٪ من المركز الم صري لأطفال الأنابيب، إحدى المراكز الرائدة في مجال الخصوبة والصحة الإنجابية ("IVF") في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ضخ رأس المال المطلوب لدعم تحديث البنية التحتية

وتستهدف شركة بي للإستثمار في الرعاية الصحية استثمار مليار جنيه مصري، وقد التزم كل من شركة بي إنفستمنتس وصندوق مصر السيادى باستثمار ٢٠٠ مليون جنيه و١٠٠ مليون جنيه على التوالي، مع طرح باقي الحصص على مستثمري القطاع الخاص المحليين والإقليميين.

ومن خلال الاتفاقية الثانية، ستستثمر شركة بي إنفستمنتس في منصة الاستثمار التي أنشأها صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية والمخصصة للاستثمار في مجال توزيع وتجارة الأدوية في مصر، حيث تهدف المنصة إلى تعزيز الكفاءات وضخ رأس المال المطلوب لدعم تحديث البنية التحتية لإضفاء الطابع المؤسسي على القطاع، وذلك من خلال خلق شراكات مع الشركات الرائدة في السوق المحلي بهدف الإسراع من نموهم وتوسيع نطاق تقديم خدماتهم جغرافيًا في جميع محافظات مصر وكذا التوسع إقليميًا.

كما ستهدف المنصة إلى الاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية لتوفير مجموعة واسعة من العروض الرقمية التي ستؤدي إلى تحسين كفاءة التشغيل وضمان استقرار السوق وتحسين تجربة العملاء. وسيتم ضخ استثمارات بنحو ١,٢ مليار جنيه مصري في المرحلة الأولى مع تطلعات للنمو أكثر مع ظهور المزيد من فرص الاستثمار.

تطوير قطاع الرعاية الصحية شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي إن الصندوق يضع تطوير قطاع الرعاية الصحية ضمن أولوياته باعتباره شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، وكذلك أهداف التنمية المستدامة.أضافت السعيد أن كلتا الاتفاقيتين تساهمان في تزويد المواطنين المصريين بخدمات أفضل في قطاع الرعاية الصحية، كما تشكلان خطوة إلى الأمام نحو إضفاء الطابع المؤسسي على القطاع، بالإضافة إلى ذلك، تخدم الاتفاقيتان نموذج الاستثمار الخاص بصندوق مصر السيادي، كونه أحد الآليات لتعزيز الشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص وتطوير قطاعات استراتيجية رئيسية مع تحقيق عوائد مالية مستدامة للأجيال القادمة.

القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الجهود التشاركية

من جانبه أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الجهود التشاركية والتنموية بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطوة واضحة وجادة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي يأتي على رأسها تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري، لذا تحرص وزارة الصحة والسكان، على التوسع في الاستثمار بالقطاع الصحي بالتعاون مع الشركات والجهات المنوطة بالاستثمار الصحي، وذلك وفقًا لرؤية واستراتيجية متطورة، هدفها وضع مصر ضمن الدول المتقدمة عالميًا بشأن مجالات الاستثمار الصحي.

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن الوزارة تستهدف استراتيجية مُتطورة لخلق آفاق تشاركية استثمارية مع شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، بمجالات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، بما يؤهلها لتتحول تدريجيًا من مقدم للخدمة الطبية إلى مراقب لمدى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمترددين على المنشآت الطبية، مثمنًا جهود التعاون والعلاقات بين وزارة الصحة والسكان، وصندوق مصر السيادي وشركة بي پي إي بارتنرز.وصرح السيد/ حازم بركات، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة قائلاً: "يشرفنا أن نتعاون مع صندوق مصر السيادى للاستثمار في مجال الرعاية الصحية المتخصصة وخدمات توزيع وتجارة الأدوية في مصر". وأضاف "نحن ندرك القيمة والخبرة التي يجلبها صندوق مصر السيادى لشركة بي للاستثمار في الرعاية الصحية ونتطلع إلى دعم وتنمية الشركات العاملة في مجال الرعاية الصحية.

إعطاء الأولوية للمحافظات الأكثر احتياجًا

"وقال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي "إن هذه الشراكة تمثل أول استثمار لصندوق مصر السيادى في قطاعي الرعاية الصحية والخدمات الصيدلانية، ويسعدنا أن نتشارك مع BPE Partners الذين يملكون الخبرة المطلوبة في إدارة الاستثمار لتحقيق رؤيتنا المشتركة المتمثلة في تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة في متناول الجميع مع إعطاء الأولوية للمحافظات الأكثر احتياجًا، وسنستفيد معًا من إمكانات القطاع للنمو مع انتشار جغرافي أكبر وتمكين تكنولوجي أعمق".وأضاف سليمان "تعتبر منصة الاستثمار في مجال تجارة الأدوية الخاصة بصندوق مصر السيادى، ركيزة أساسية في استراتيجية الصندوق الفرعي، حيث تبلغ قيمة تجارة الأدوية والمكملات الغذائية في مصر حاليًا أكثر من 130 مليار جنيه مصري، وهدفنا هو توفير حلول استثمارية لتعزيز الحوكمة وخلق كيانات مؤسسية تحقق اقتصاديات الحجم في التكلفة وتساهم في ضمان استقرار السوق لإطلاق الإمكانات الكاملة للقطاع".

فيما قال مصطفى الأنور، العضو المنتدب لشركة بي پي إي بارتنرز "نحن متحمسون للاستثمار جنبًا إلى جنب مع صندوق مصر السيادي في هذا القطاع الاستراتيجي للاقتصاد المصري".وأضاف مصطفى الأنور "نعتزم الاستفادة من خبرتنا في إدارة الاستثمارات لتعزيز الطابع المؤسسي للشركات العاملة في قطاع الرعاية الصحية المحلية، والتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية على نطاق أوسع في مصر، وتنفيذ المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة لدعم القدرة التنافسية لسوق الرعاية الصحية المصري.