نشأت الديهي: 43% من الاستثمارات المباشرة عن طريق صندوق مصر السيادي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الصناديق السيادية مرتبطة بالفوائض لدى الدول الغنية مثل دول الخليج، أما الدول الناشئة لم تشهد إعداد صناديق سيادية، مشيرًا إلى أن مصر استغلت الأصول المهملة، من خلال إنشاء صندوق سيادي، يضم كل هذه الأصول، واستثمارها بما يحقق عوائد جيدة للدولة المصرية.

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن الصندوق السيادي نشأ بفكرة نابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الصندوق السيادي المصري، حقق ما يعادل 43% من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، خلال الفترة الأخيرة بما يقدر بـ37 مليار جنيه.

وتابع، أن الصندوق السيادي استطاع أن يقيم 14 مشروعًا في مجال الطاقة الجديدة والهدروجين الأخضر، وتنقية المياه والتعليم، مضيفًا أن الصندوق السيادي المصري، سيستحوذ على المباني القديمة للوزات في القاهرة، بعد انتقال هذه الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، للعمل على تعظيم هذه الأصول.

وأوضح، أن مواني مصر لن تباع، لكن من الممكن تأجير بعض المناطق في المواني، رغم أن الدول الكبرى تقوم بتمليك وبيع بعض المرافق الهامة، ولكن الحكومة المصرية تحترم ثقافة المواطن في الحفاظ على الأصول المصرية.