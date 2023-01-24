تشغيل وحدات طب الأسرة في منشأة «أبو عمر» بالشرقية بعد تطويرها

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تشغيل 5 وحدات طب أسرة تابعة للإدارة الصحية بمنشأة أبو عمر، وذلك بعد الانتهاء من أعمال رفع كفائتها وتطويرها، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

فرش وتجهيز عدد من الوحدات الصحية

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى الانتهاء من فرش وتشغيل وحدات تل الدقيق، والسيسي، وأبو فرج، والخضاروة، والفولي، لافتا إلى شمول 17 منشأة طبية تابعة للإدارة الصحية بمنشأة «أبو عمر» ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، تخضع 12 منها لأعمال رفع الكفاءة، و5 للإنشاء الجديد.

رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

وأكد «مسعود»، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، لافتا إلي أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تهتم بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية وغير الطبية بالريف المصري، مؤكدا علي الدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة من قبل وزارة الصحة، ومحافظ الشرقية.