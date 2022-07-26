«الصحة»: تخصيص 800 قطعة أرض لإنشاء وحدات ومراكز طب أسرة بالمحافظات

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تخصيص 800 قطعة أرض لإنشاء وحدات ومراكز طب أسرة جديدة بكافة محافظات الجمهورية لإدراجهم ضمن منظومة العمل الخاصة بمبادرة فخامة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

جاء ذلك في إطار حرص الدولة على التوسع في المنشآت الطبية، لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين، وتيسير وصول الخدمات الصحية إلى المواطنين بالمناطق النائية في القرى والنجوع للمناطق الأكثر احتياجاً.

ونوّه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بمتابعة الوزير المستمرة، وتأكيده ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال الخاصة بالإنشاءات والتطوير، وأن يتم التنفيذ وفقاً للمعايير الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

إنشاء وتطوير الوحدات والمراكز وفق نظام الجيل الثالث

وأوضح «عبدالغفار»، أنّ أعمال الإنشاءات والتطوير للوحدات والمراكز تتم وفق معايير الجيل الثالث من مستويات الرعاية الصحية، والذي يتميز بميكنة جميع الخدمات، فضلاً عن ربط كل الوحدات ببعضها البعض مركزيًا؛ لتسهيل المتابعة وتقييم مؤشرات أداء الأطقم الطبية والعاملين.

وأضاف «عبدالغفار»، أن الوزارة تعمل في المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» على رفع كفاءة البنية التحتية لـ 24 مستشفى، و1119 وحدة صحية ومركز طب أسرة، و372 نقطة إسعافية، و104 وحدات ومراكز بمحافظات التأمين الصحي الشامل على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن محافظتي الجيزة والمنوفية هما الأعلى في نسب الإنجاز بالإنشاءات الجديدة والتطوير الشامل ورفع الكفاءة.

زيادة عيادات طب الأسرة

وأشار «عبدالغفار» إلى زيادة عدد العيادات وإضافة أقسام جديدة للبرنامج الوظيفي الخاص بالوحدات والمراكز الصحية، لافتا إلى زيادة عدد عيادات طب الأسرة بكل مركز طب أسرة إلى 13 عيادة، بدلاً من واحدة فقط، و18 عيادة أسنان بدلاُ من عيادة واحدة، فضلاً عن استحداث عيادات (أمراض النساء والسونار، أطفال، تنظيم أسرة ومشورة، متابعة حمل، تطعيمات ومتابعة أطفال، عيادات متخصصة).

وتابع بأن جميع أعمال التطوير والإنشاء تضمنت تخصيص أماكن لـ (الملفات الطبية الخاصة بالمنتفعين، الحسابات، مكاتب إدارية، مكاتب لكبار السن، تكنولوجيا أمن المعلومات، مخزن صيدلية، تثقيف صحي وتوعية، سحب عينات الدم، تجميع العينات، الفرز والتعقيم، سكن للأطقم الطبية).

وفيما يخص وحدات طب الأسرة، قال «عبدالغفار» إنه تم استحداث عيادات (طب الأسرة، الصحة العامة) للوحدات التي تم إنشائها أو تطويرها، فضلاً عن إضافة خدمات (متابعة حمل، تطعيمات ومتابعة أطفال، صيدلية ومخزن للصيدلية، التثقيف الصحي والتوعية، معمل دم، أخذ وتجميع العينات).

توفير سيارات أشعة مقطعية متنقلة

وأشار «عبدالغفار» إلى توفير سيارات أشعة مقطعية متنقلة تجوب القرى والنجوع، وذلك ضمن الخدمات المستحدثة التي تقدمها وزارة الصحة والسكان ضمن المبادرة، والتي تستهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بقرى الريف المصري والمناطق النائية.

وحول منظومة الإسعاف، أوضح «عبدالغفار» أنه تم تطوير ورفع كفاءة 369 نقطة إسعافية بالقرى والمناطق النائية، كما تم استلام 150 سيارة إسعاف جديدة من أصل 1000 سيارة سيتم استلامهم تباعاً خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى وضع تصميم ثابت لكافة نقاط الإسعاف وفقاً للمساحات المتاحة، كما تم تقسيم كل نقطة إلى جزء معيشي للمسعفين، وجزء خدمي يتضمن مخزن لحفظ حضانات الأطفال واسطوانات الأكسجين.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم تزويد السيارات بأجهزة لاسلكية وربطها بغرفة العمليات المركزية لهيئة الإسعاف المصرية لتحقيق سرعة الاستجابة للبلاغات، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الإسعافية لأهالي القرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة، فضلاً عن إضافة نظام لمكافحة الحرائق، وذلك بالتنسيق مع هيئة الدفاع المدني.