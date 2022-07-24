إنشاء وحدات تضامن ومركز طب أسرة ومدرسة في قوص ضمن حياة كريمة (صور)

أجرت مؤسسة حياة كريمة، جولة ميدانية بقرى المبادرة في مركز قوص، التابع لمحافظة قنا، لمتابعة الأعمال الإنشائية بعدد من المشروعات، التي يجرى العمل بها.

أوضحت المؤسسة، في بيان لها، متابعتها لعدد من المشروعات الخاصة بمبادرة حياة كريمة، جاء أبرزها، مدرسة الحلة الإعدادية المشتركة بقرية الحلة التابعة لمجلس قروي جراجوس، وكذلك وحدة التضامن الاجتماعي، ووحدة طب الأسرة بقرية جزيرة مطيرة التابعين لمجلس قروي جراجوس، وأيضا الوحدة البيطرية ووحدة التضامن الاجتماعي بنفس القرية، هذا إلى جانب مجمع الخدمات الزراعية، ونقطة إسعاف.

المشروعات قاربت على الانتهاء

وأضافت «حياة كريمة»، أن المشروعات كافة قاربت على الإنتهاء وفي المراحل النهائية للتشطيبات، مؤكدة على أن العمل مازال جاريا في المحافظة وباقي أنحاء الجمهورية.

مواصلة العمل في محافظات الجمهورية

وكانت حياة كريمة، في بيان سابق لها، أكدت أن العمل لا يزال متواصلًا في مشروعات المبادرة كافة، بمختلف محافظات الجمهورية، من أجل استكمال خطة البناء والتنمية الشاملة، مشيرة إلى تحقيق العديد من الإنجازات بمختلف القطاعات، وذلك في إطار خطة العمل التي يتمّ تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية من أجل تغيير حياة المواطنين إلى الأفضل ورفع مستوى الخدمات في كل القطاعات.