فتح باب التقديم لتمويل مشروعات التخرج بنقابة المهندسين في الإسكندرية

أعلنت نقابة المهندسين في الإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي، بالإشتراك مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فتح باب التقدم للموسم الرابع على التوالي، للحصول علي منح لدعم مشروعات التخرج السنوات النهائية لطلاب الهندسة في نطاق محافظة الإسكندرية، للعام الجامعي 2022/2023، ضمن برنامج مشروع «بدايتي» التابع للأكاديمية بالتعاون مع جمعية «تنافس».

رابط التقديم لمنح مشروعات التخرج الهندسية

وبحسب بيان نقابة المهندسين اليوم، يبدأ فتح باب الاشتراك اعتبارًا من 22 يناير حتى 15 فبراير المقبل، على أن يكون التقديم من طلاب الهندسة للحصول على المنحة، من خلال استيفاء بيانات الاستمارة، فيما يمكن التقديم فيها من خلال هذا الرابط.

المنحة تدعم مشروعات تواكب رؤية مصر 2030

وتُغطي المنحة في موسمها الرابع مشروعات التخرج التي تواكب رؤية مصر 2030، ومنها موضوعات المدن المستدامة والذكية والمباني الخضراء، وخدمة انتقال ذكية صديقة للبيئة، والطاقة الجديدة و المتجددة، إدارة الفاقد وإعادة التدوير، التحول الرقمي.

الجدير بالذكر أن المشروع يُعد أحد البرامج التي تستهدف دعم شباب المهندسين، والذي يتم تفعيله من خلال لجنتي الخطة الاستراتيجية برئاسة المهندس علاء محجوب، والشباب برئاسة المهندس محمد قبيصى في نقابة المهندسين بالإسكندرية .