إقبال على انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية بعد فتح اللجان 

شهدت نقابة المهندسين بالإسكندرية، إقبالا كبيرا على التصويت فى الساعات الأولى بعد فتح باب اللجان أمام المهندسين فى الساعة العاشرة صباحا، ويستمر التصويت حتى 7 مساء ليبدأ بعدها فرز الأصوات.

115 مرشحا في انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية

وقال المهندس محمد فتح الباب، رئيس لجنة الانتخابات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن من لهم حق التصويت فى انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية هم 95 ألفا و544 مهندسا، ويبلغ إجمالى المرشحين 115 مرشحا، وينافس على مقعد رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية 10 مرشحين.

وأضاف «فتح الباب»، في بيان منذ قليل، أن الانتخابات تتم تحت إشراف قضائي كامل، وبدأت صباح اليوم فى انتظام، وسط تأمينات وتسهيلات لكافة المهندسين للتصويت في اللجان.

تخصيص 32 لجنة فى مقر جراج نادى المهندسين «سابا باشا»

وأشار رئيس لجنة الانتخابات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، إلى أنه تم تخصيص 32 لجنة فى مقر جراج نادى المهندسين، سابا باشا شرق الإسكندرية، ووضع علامات إرشادية لتسهيل دخول الناخبين، والحفاظ على المسافات الآمنة منعا للتكدس والزحام، مؤكدا على أنه ستراعى كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء التصويت، حفاظا على سلامة المهندسين.

وأوضح أنه يتوجه المهندس فى البداية إلى مقر التسجيل، ثم إلى مقر التصويت في مسارات محددة طبقا لتخصصه، لافتا إلى إنه تم تقسيم اللجان حسب الشعب المتخصصة وهم 8 لجان لشعبة ميكانيكا، و9 لجان لشعبة كهرباء، و7 لجان لشعبة مدني، و4 لجان لشعبة عمارة، ولجنتين لشعبة كيمياء، ولجنة لشعبة غزل، ولجنة لشعبة تعدين.