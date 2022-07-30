نقابة المهندسين بالإسكندرية توفر لقاح كورونا مرة أسبوعيا للأعضاء 

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودي، ولجنة الرعاية الصحية، برئاسة المهندس أحمد محمود، عن توفير لقاح كورونا داخل نادي المهندسين يوم الأحد أسبوعيًا، بالتعاون مع مديرية الصحة بالإسكندرية.

مركز لتلقي لقاح كورونا

وقال المهندس أحمد محمود، رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات في نقابة المهندسين بالإسكندرية، إنه بناءً على رغبة المهندسين تم توفير مركز لتلقي لقاح كورونا كافة الجرعات الأولى والثانية والتنشيطية للمهندسين وأسرهم.

مواعيد لقاح كورونا في نقابة المهندسين بالإسكندرية

وأضاف إن تلقي اللقاح سيكون بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة مساءً للمهندسين وأسرهم، أي لمدة 5 ساعات خلال ذلك اليوم، وذلك تسهيلًا للمهندسين وتوفير الخدمة داخل ناديهم، وذلك تماشيا مع خطة الدولة المصرية للحفاظ على صحة المواطنين.

الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا

يأتي ذلك بالتزامن مع ما أعلنته وزارة الصحة والسكان عن توفير الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا خلال الوقت الراهن، والتي يتم الحصول عليها خلال 6 شهور، وذلك لمن هم أقل من 60 عاما ولا يعانون من أمراض مزمنة.

ويساهم توفير لقاح كورونا وبالتحديد الجرعة التنشيطية الثالثة في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، حيث تتكاتف مؤسسات الدولة المصرية في الوقت الراهن لتوفير أماكن لتلقي اللقاح وهو ما تم عبر نقابة المهندسين بالإسكندرية، فيما لا تدخر وزارة الصحة أي جهد في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من أجل التصدي للجائحة.