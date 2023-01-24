رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط عصابة سرقة الحقائب بكمية من «الحشيش» في القاهرة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:40 م | الثلاثاء 24 يناير 2023
صورة أرشيفية - كلابشات

صورة أرشيفية - كلابشات

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل، حال استقلالهما دراجة نارية دون لوحات معدنية، ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتهما حقيبة يد داخلها مبلغا ماليا، وبطاقة رقم قومي باسم إحدى السيدات، وكمية لمخدر الحشيش، وسلاح أبيض مطواة، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقة الحقيبة المضبوطة من طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرابية بأسلوب الخطف، حال سيرها بدائرة قسم شرطة شبرا، باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وقررا بإنفاق المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية، وأضافا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

حكاية عصابة سرقة الدراجات النارية في المقطم.. وسر السيارة الربع نقل

شاب يبتكر «كالون» إلكتروني لحماية المنازل: «مفيش سرقة تاني»

التحقيقات تثبت تورط مساعدة منة فضالي في سرقة الفنانة دينا الشربيني

ضبط 4953 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد خلال 24 ساعة
بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار