ضبط عصابة سرقة الحقائب بكمية من «الحشيش» في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل، حال استقلالهما دراجة نارية دون لوحات معدنية، ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتهما حقيبة يد داخلها مبلغا ماليا، وبطاقة رقم قومي باسم إحدى السيدات، وكمية لمخدر الحشيش، وسلاح أبيض مطواة، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقة الحقيبة المضبوطة من طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرابية بأسلوب الخطف، حال سيرها بدائرة قسم شرطة شبرا، باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وقررا بإنفاق المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية، وأضافا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.