التحقيقات تثبت تورط مساعدة منة فضالي في سرقة الفنانة دينا الشربيني

كشفت التحريات بواقعة سرقة مساعدة الفنانة منة فضالي لبعض المشغولات الذهبية أن الفنانة الأخرى التي سرقتها هي دينا الشربيني، حيث استمعت جهات التحقيق إلى الفنانة حول سرقة بعض مجوهراتها من سكنها وتم عرض المضبوطات عليها وتعرفت الفنانة على المضبوطات، واتهمت مساعدة الفنانة منة فضالي بسرقتها وتم التأكد من صحة البلاغ، فأمرت جهات التحقيق بعرضها علي قاضي المعارضات الذي أمر بتجديد حبس المتهمة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطالبت بمتابعة التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تداول منشور مصحوب بصورة لسيدة على حساب شخصي للفنانة منه فضالي عبر موقع «فيس بوك» يتضمن استغاثتها من اختفاء مساعدتها مدعيةً تعرضها لواقعة خطف.

بالفحص والتحريات، تم تحديد صاحبة الصورة وتبين أنها ربة منزل مقيمة بالزاوية الحمراء وأنه بتاريخ 20 يناير جرى ضبطها لقيامها بعرض مشغولات ذهبية مجهولة المصدر بأحد محال الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وبمواجهة المتهمة اعترفت بأنها من متحصلات واقعة سرقة بأسلوب المغافلة من فنانة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتولت النيابة العامة التحقيق، وتبين أن شقيقة المتهمة المضبوطة تعمل مساعدة للفنانة صاحبة المنشور، وأنها روجت لتلك المزاعم.

العقوبة المتوقعة للمتهمة

حول العقوبة المنتظرة، قال المحامي أشرف ناجي، إنه وفقا لنص المادة 313: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة»، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار «ناجي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أنّ نص المادة 320 من قانون العقوبات، أوضح أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».اقرأ المزيد: