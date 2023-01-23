شاب يبتكر «كالون» إلكتروني لحماية المنازل: «مفيش سرقة تاني»

قال خالد عثمان، مبتكر كالون إلكتروني لحماية المنازل من السرقة، إنه يتم فتحه من خلال الموبايل، مضيفا أن فكرته المبتكرة تكمن في أن الكالون غير قابل للفتح إطلاقا، ولكن كود على الموبايل، يفتحه دون الحاجة إلى استخدام الإنترنت.

يمكن فتح الكالون من مسافات لا حدود لها

وأضاف «عثمان»، خلال تصريحات مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء dmc»، على قناة «dmc»: «يمكن فتح الكالون من مسافات لا حدود لها، أنا لم أدرس أي شيء ولا أعرف كتابة اسمي، ولا أجيد القراءة أيضا، والكالون ثاني اختراع لي، بعدما سجلت الاختراع الأول في وزارة البحث العلمي منذ 3 سنوات».

وتابع: «العلم جايلي من عند ربنا ومش محتاج أدرس، كل حاجة فاهمها وفي حاجات مختلفة ممكن أعملها، وفي الكالون القديم كان هناك للمفتاح، والحرامي كان يفتح أي باب، وهو لا يتوفر في الكالون الإلكتروني، فإن لم يستطع اللص فتح الباب سيضطر إلى تكسير الكالون».

الكالون يستحيل فتحه من قبل اللصوص

وأشار، إلى أن الكالون يمكن استخدامه في أي باب، والباب مصنع تماما دون أن يكون هناك أي مكان للمفتاح، ويستحيل فتح الباب من قبل اللصوص، وفقا له: «مفيش حرامي هيقعد يكسر الباب والكالون ويسمع العمارة كلها، يمكنني التحكم في الباب دون إنترنت أو برامج وبمسافات لا حدود لها».