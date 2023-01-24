«بدر» يعيد الحياة للجواكت الجلد بعد تقشيرها: «التكلفة تبدأ من 50 جنيه»

في ورشة صغيرة تحيطها المنتجات الجلدية القديمة بمختلف أحجامها، يجلس «بدر محمد» على ماكينة خياطة صغيرة، يداوي بيديه «جاكت جلد» يعاني من التقشير، ويمنحه الحياة من جديد، بحسب حديثه لـ«الوطن».

عمل بدر محمد «ترزي» في محافظة الإسماعيلية على مدار أكثر من 15 عاما، حتى واجه مشكلة في تقشير الجاكت الخاص به، ففكر في إيجاد حل لاستخدامه من جديد، ليبدأ في طرح الفكرة بين أصدقائه والمقربين منه بعد نجاحها.

أكثر من 95% من المنتجات الجلدية تعاني التقشير

يقول «بدر» في تصريحات لـ«الوطن»، إن أزمة تقشير المنتجات الجلدية بمختلف أنواعها يعاني منها الكثيرون، مشيراً إلى أن ما يقرب من 95% من المصنوعات تعاني التقشير بعد سنوات من الاستخدام.

ويضيف: «كل المنتجات بتقشر بعد مدة، والفرق في خامة وجودة الجلد المصنوع منه، وكيفية الاستخدام والتخزين بشكل جيد، لكن الآن الحل أصبح موجود وبتكلفة قليلة».

التصليح يبدأ من 50 جنيها

ويتابع «بدر» خلال حديثه، أن تكلفة الصيانة تختلف من منتج لآخر، مشيراً إلى جاكت في يديه يعاني من التقشير في منطقة صغيرة، «ده مثلاً بنفك منطقة الصدر ونركب جلد جديد بدل المقشر، ونعيد الخياطة من جديد، مع إعادة تلميعه، ليعود الجاكت للاستخدام وتكلفته تصل إلى 70 جنيها فقط».

وتختلف أنواع الجلود وألوانها في ورشة «بدر» بمحافظة الإسماعيلية من نوع لآخر، بعضها «يعيش سنتين أو تلاتة، وبعضها بيفضل 5 سنين، والزبون هو اللي بيختار الجلد وبيختار كمان لو عايز يعمل أي تغيير فيه، والحمد لله ربنا قدرنا على صيانة آلاف الجواكت على مدار السنوات الماضية، وبنقدر نعالج كمان الشنط الجلدية المختلفة واللي بيصل سعرها في الأنواع الخاصة بالسيدات لآلاف الجنيهات، خاصة التي يتم شرائها من التوكيلات العالمية ومع سوء التخزين تتعرض للتقشير».

حفظ المنتجات الجلدية في الهواء يطيل عمرها

«بدر» يؤكد أن المنتجات الجلدية بشكل عام من الملابس والأحذية والإكسسوارات تلقى قبولاً كبيراً في السوق المصرية، لعملها بكفاءة في فصل الشتاء، وتحملها العوامل الجوية المختلفة على مدار سنين.

ونصح «بدر» المقبلين على شراء المنتجات الجلدية بضرورة التعامل معها في التخزين بشكل جيد، مشيرا إلى أن كافة المنتجات الجلدية تحتاج إلى التهوية الجيدة وعدم وضعها في أكياس بلاستيكية أو تخزينها مع الملابس في الدولاب، «الجلد بيحتاج يكون معلق في مكان جيد التهوية، ويمسح باستمرار من الأتربة دون وضع أي مواد كيميائية أو كحول وفازلين كما انتشر في الفترة الأخيرة، الجلد بيتنفس زي جلد الإنسان، ولما بنقفله ونمنع عنه الهواء يتعرض للتقشير».

أسعار صيانة الجواكت الجلد

وتبدأ أسعار صيانة الجواكت الجلدية حال تعرضها للتقشير، من 50 جنيها، وتتراوح بين 100 و200 جنيه، للجاكت الكامل، بحسب حجم الضرر ونوع الجلد.