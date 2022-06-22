«غرفة القاهرة» تكرّم 3 سيدات لتميزهن في تصنيع المنتجات الجلدية

نظمت غرفة القاهرة التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن طريق لجنة المرأة التي تترأسها الدكتورة ليلي البيلي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، مسابقة لتشجيع أصحاب الحرف اليدوية الذين شاركن في الورش التدريبية التي تنظمها لجنة المرأة بالغرفة.

مسابقة لأصحاب الحرف اليدوية

وشارك في المسابقة: شريف يحيى، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية، وعدد من أعضاء الشعبة، لتقييم المنتجات الجلدية التي صنعها أصحاب هذه الحرف لاختيار المنتجات التي تفوز بالمركز الأول والثاني والثالث من بين 10 متسابقات.

وقالت الدكتورة ليلي البيلي، إنّ المسابقة تشجيعية لأصحاب الحرف اليدوية، لمساندتهن ودعمهن بالشكل الذي يجعلهن يتوسعن في منتجاتهن، وهذا ضمن خطة اللجنة لدعم أصحاب الحرف اليدوية من الجنسين.

وأشارت البيلي، إلى الدعم الكبير من المهندس إبراهيم العربي، إلى اللجنة، لتأدية دورها بشكل قوي يساند أصحاب الحرف اليدوية، موجّهة الشكر لـ«العربي» على مواصلة دعمه ومساندته التي تجعل اللجنة تواصل عملها بقوة، كما وجّهت الشكر للمشاركين من شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية، ولكل من شارك في المسابقة من أصحاب الحرف اليدوية.

أعضاء لجنة التقييم

واختارت لجنة التقييم المشكلة من شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية: شريف يحيى، رئيسًا، وعضوية: كريم ملوك، إيمان سلطان، خليفة هاشم، وعمرو حسن، واختارت اللجنة 3 فائزات، وهن: حنان العزب، مرفانا عبدالجواد، ونسرين حسن، وتم تكريمهن.