بدء الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي الاثنين المقبل

يعقد مجمع البحوث الإسلامية، بالأزهر الشريف، الاثنين المقبل، الموافق 30 من شهر يناير الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم، وذلك بكليات اللغة العربية وأصول الدين والشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، كمرحلة أولى لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف، إذ تستمر فعاليات الاختبارات على مدار أربعة أيام.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عيَّاد، إن الاختبارات التحريرية تأتي كمرحلة أولى تمهيدًا لاختيار أفضل الكفاءات العلمية التي ستمثل الأزهر الشريف في الكثير من دول العالم، إذ يعد الاختبار التحريري هو المرحلة الأولى للاختيار، وسيعقبه الاختبار الشفوي والمقابلة الشخصية كمرحلة أخيرة يجرى الإعلان بعدها عن المرشحين بشكل نهائي.

الاختبارات التحريرية

أضاف أن الاختبارات التحريرية تجرى بنظام الامتحانات المُتّبع في الجامعة، لضمان الشفافية الكاملة في عملية الاختيار بما يحقق الهدف الأسمى لرسالة الأزهر العالمية.

وأعلن المجمع يمكن معرفة رقم الجلوس ورقم ومقر اللجنة ويوم الاختبار من خلال الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية، بالرقم القومي، عبر الرابط هنا.