بدء الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي الاثنين المقبل
كتب:
إسراء سليمان
05:43 م | الثلاثاء 24 يناير 2023
مجمع البحوث الإسلامية
يعقد مجمع البحوث الإسلامية، بالأزهر الشريف، الاثنين المقبل، الموافق 30 من شهر يناير الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم، وذلك بكليات اللغة العربية وأصول الدين والشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، كمرحلة أولى لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف، إذ تستمر فعاليات الاختبارات على مدار أربعة أيام.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عيَّاد، إن الاختبارات التحريرية تأتي كمرحلة أولى تمهيدًا لاختيار أفضل الكفاءات العلمية التي ستمثل الأزهر الشريف في الكثير من دول العالم، إذ يعد الاختبار التحريري هو المرحلة الأولى للاختيار، وسيعقبه الاختبار الشفوي والمقابلة الشخصية كمرحلة أخيرة يجرى الإعلان بعدها عن المرشحين بشكل نهائي.
الاختبارات التحريرية
أضاف أن الاختبارات التحريرية تجرى بنظام الامتحانات المُتّبع في الجامعة، لضمان الشفافية الكاملة في عملية الاختيار بما يحقق الهدف الأسمى لرسالة الأزهر العالمية.
وأعلن المجمع يمكن معرفة رقم الجلوس ورقم ومقر اللجنة ويوم الاختبار من خلال الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية، بالرقم القومي، عبر الرابط هنا.